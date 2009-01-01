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    Хартс - результаты

    Город Эдинбург
    Дивизион Шотландия-Премьер-Лига
    Сайт http://heartsfc.com/
    Стадион Тайнкасл
    Тренер Робби Нейлсон
    Турниры:
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
    26 тур
    		19 февраля, воскресенье 15:00 Мазервелл 2:0 Хартс
    25 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Хартс 3:1 Данди Юнайтед
    24 тур
    		1 февраля, среда 22:45 Хартс 0:3 Рейнджерс
    23 тур
    		29 января, воскресенье 16:30 Ливингстон 0:0 Хартс
    22 тур
    		18 января, среда 22:45 Хартс 5:0 Абердин
    7 тур
    		13 января, пятница 22:45 Хартс 1:0 Сент-Миррен
    21 тур
    		7 января, суббота 18:00 Сент-Миррен 1:1 Хартс
    20 тур
    		2 января, понедельник 18:00 Хартс 3:0 Хиберниан
    19 тур
    		28 декабря, среда 22:45 Сент-Джонстон 2:3 Хартс
    18 тур
    		24 декабря, суббота 17:00 Данди Юнайтед 2:2 Хартс
    17 тур
    		17 декабря, суббота 18:00 Хартс 3:1 Килмарнок
    16 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Хартс 1:1 Ливингстон
    15 тур
    		9 ноября, среда 22:45 Рейнджерс 1:0 Хартс
    14 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:00 Хартс 3:2 Мазервелл
    13 тур
    		30 октября, воскресенье 18:00 Росс Каунти 1:2 Хартс
    12 тур
    		22 октября, суббота 14:30 Хартс 3:4 Селтик
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Абердин 2:0 Хартс
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Килмарнок 2:2 Хартс
    9 тур
    		1 октября, суббота 14:30 Хартс 0:4 Рейнджерс
    8 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Мазервелл 0:3 Хартс
    6 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Ливингстон 1:0 Хартс
    5 тур
    		28 августа, воскресенье 17:00 Хартс 3:2 Сент-Джонстон
    4 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Селтик 2:0 Хартс
    3 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Хартс 4:1 Данди Юнайтед
    2 тур
    		7 августа, воскресенье 14:00 Хиберниан 1:1 Хартс
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Хартс 2:1 Росс Каунти
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