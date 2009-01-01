Турниры:
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
|26 тур
|19 февраля, воскресенье
|15:00
|Мазервелл
|2:0
|Хартс
|25 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Хартс
|3:1
|Данди Юнайтед
|24 тур
|1 февраля, среда
|22:45
|Хартс
|0:3
|Рейнджерс
|23 тур
|29 января, воскресенье
|16:30
|Ливингстон
|0:0
|Хартс
|22 тур
|18 января, среда
|22:45
|Хартс
|5:0
|Абердин
|7 тур
|13 января, пятница
|22:45
|Хартс
|1:0
|Сент-Миррен
|21 тур
|7 января, суббота
|18:00
|Сент-Миррен
|1:1
|Хартс
|20 тур
|2 января, понедельник
|18:00
|Хартс
|3:0
|Хиберниан
|19 тур
|28 декабря, среда
|22:45
|Сент-Джонстон
|2:3
|Хартс
|18 тур
|24 декабря, суббота
|17:00
|Данди Юнайтед
|2:2
|Хартс
|17 тур
|17 декабря, суббота
|18:00
|Хартс
|3:1
|Килмарнок
|16 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Хартс
|1:1
|Ливингстон
|15 тур
|9 ноября, среда
|22:45
|Рейнджерс
|1:0
|Хартс
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Хартс
|3:2
|Мазервелл
|13 тур
|30 октября, воскресенье
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Хартс
|12 тур
|22 октября, суббота
|14:30
|Хартс
|3:4
|Селтик
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Абердин
|2:0
|Хартс
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Килмарнок
|2:2
|Хартс
|9 тур
|1 октября, суббота
|14:30
|Хартс
|0:4
|Рейнджерс
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Мазервелл
|0:3
|Хартс
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Ливингстон
|1:0
|Хартс
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Хартс
|3:2
|Сент-Джонстон
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Селтик
|2:0
|Хартс
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Хартс
|4:1
|Данди Юнайтед
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|14:00
|Хиберниан
|1:1
|Хартс
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Хартс
|2:1
|Росс Каунти