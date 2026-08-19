Матч плей-офф Лиги Конференций между шотландским «Хартс» и австрийским «Рапид Вена» пройдет 20 августа 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл». Хозяева традиционно сильны на своем поле, проиграв лишь в двух из четырнадцати последних домашних матчей, но их оборона в последнее время дает сбои. Гости же подходят к встрече на невероятном ходу: десять побед подряд с разницей мячей, внушающей уважение. Сможет ли «Рапид» продлить свою фантастическую серию на выезде, или «Хартс» прервет ее за счет поддержки родных трибун?

Кто победит в матче

«Хартс» делает ставку на домашнюю силу и атакующую мощь. В пяти последних матчах шотландцы забивают в среднем 2,60 гола за игру, а их нападение стабильно – команда забивает в пяти встречах подряд. Крупные победы над «Инвернессом» (6:2) и «Данди Юнайтед» (4:0) подтверждают, что при поддержке трибун «Хартс» способен разгромить любого соперника. Однако проблемы в обороне очевидны: в среднем они пропускают 2,20 мяча за матч, а в пяти из семи последних игр не удавалось сохранить ворота сухими. Показательный разгром от «Бенфики» (1:6) на выезде и домашняя ничья с португальцами (1:1) показывают, что против сильных соперников защита «Хартс» не выдерживает давления.

«Рапид Вена» находится в потрясающей форме и выглядит фаворитом этого противостояния. Команда выиграла десять последних матчей, причем в большинстве из них – с крупным счетом. В нападении австрийцы демонстрируют феноменальную эффективность: 3,40 гола в среднем за последние пять игр, а в последнем туре чемпионата они разгромили ГАК со счетом 8:0. Оборона «Рапида» также безупречна – всего 0,40 пропущенного мяча за матч в той же пятиматчевой выборке, а вратарь оставлял ворота на замке в нескольких встречах. Гости забивают в десяти матчах подряд и умеют навязывать свою игру даже на выезде, что подтверждают победы над «Ридом» (2:1) и «Пайде» (4:1) в гостях.

Итоговый вывод: несмотря на домашний фактор и атакующий потенциал «Хартс», «Рапид Вена» находится в исключительной форме и превосходит соперника как в атаке, так и в обороне. Шотландцы слишком много пропускают, чтобы рассчитывать на успех против столь забивной команды. Наиболее вероятный исход – победа гостей.

Форма и история личных встреч

Личных встреч между «Хартс» и «Рапид Вена» ранее не было, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии. «Хартс» надежен дома, но их нестабильность в обороне и неудачные игры против сильных соперников (разгром от «Бенфики» и поражение от «Абердина») вызывают сомнения. «Рапид» же выиграл десять матчей подряд с потрясающей разницей мячей, и эта серия придает команде колоссальную уверенность. Учитывая преимущество гостей в классе и текущей форме, именно они выглядят фаворитами даже в гостях.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 2 (100%) Побед - 0 (0%) 4 Забитых мячей 4 2 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Лига конференций, 4 раунд Рапид 2 : 2 Хартс Лига конференций, 4 раунд Рапид 2 : 2 Хартс Лига конференций, 4 раунд Хартс 2 : 2 Рапид

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Рапид Вена» в основное время. Австрийцы находятся в уникальной форме, забивают почти три с половиной гола за игру и практически не пропускают. «Хартс» дома опасен, но его оборона слишком уязвима для такой атаки. Рекомендуемая ставка – победа «Рапид Вена» с коэффициентом 2.80. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Хартс» и «Рапид Вена» состоится 20 августа 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.