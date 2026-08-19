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«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:06
Хартс - Рапид
20 авг. 2026, четверг 21:45 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.80
Победа «Рапид Вена»
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Матч плей-офф Лиги Конференций между шотландским «Хартс» и австрийским «Рапид Вена» пройдет 20 августа 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл». Хозяева традиционно сильны на своем поле, проиграв лишь в двух из четырнадцати последних домашних матчей, но их оборона в последнее время дает сбои. Гости же подходят к встрече на невероятном ходу: десять побед подряд с разницей мячей, внушающей уважение. Сможет ли «Рапид» продлить свою фантастическую серию на выезде, или «Хартс» прервет ее за счет поддержки родных трибун?

Кто победит в матче

«Хартс» делает ставку на домашнюю силу и атакующую мощь. В пяти последних матчах шотландцы забивают в среднем 2,60 гола за игру, а их нападение стабильно – команда забивает в пяти встречах подряд. Крупные победы над «Инвернессом» (6:2) и «Данди Юнайтед» (4:0) подтверждают, что при поддержке трибун «Хартс» способен разгромить любого соперника. Однако проблемы в обороне очевидны: в среднем они пропускают 2,20 мяча за матч, а в пяти из семи последних игр не удавалось сохранить ворота сухими. Показательный разгром от «Бенфики» (1:6) на выезде и домашняя ничья с португальцами (1:1) показывают, что против сильных соперников защита «Хартс» не выдерживает давления.

«Рапид Вена» находится в потрясающей форме и выглядит фаворитом этого противостояния. Команда выиграла десять последних матчей, причем в большинстве из них – с крупным счетом. В нападении австрийцы демонстрируют феноменальную эффективность: 3,40 гола в среднем за последние пять игр, а в последнем туре чемпионата они разгромили ГАК со счетом 8:0. Оборона «Рапида» также безупречна – всего 0,40 пропущенного мяча за матч в той же пятиматчевой выборке, а вратарь оставлял ворота на замке в нескольких встречах. Гости забивают в десяти матчах подряд и умеют навязывать свою игру даже на выезде, что подтверждают победы над «Ридом» (2:1) и «Пайде» (4:1) в гостях.

Итоговый вывод: несмотря на домашний фактор и атакующий потенциал «Хартс», «Рапид Вена» находится в исключительной форме и превосходит соперника как в атаке, так и в обороне. Шотландцы слишком много пропускают, чтобы рассчитывать на успех против столь забивной команды. Наиболее вероятный исход – победа гостей.

Форма и история личных встреч

Личных встреч между «Хартс» и «Рапид Вена» ранее не было, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии. «Хартс» надежен дома, но их нестабильность в обороне и неудачные игры против сильных соперников (разгром от «Бенфики» и поражение от «Абердина») вызывают сомнения. «Рапид» же выиграл десять матчей подряд с потрясающей разницей мячей, и эта серия придает команде колоссальную уверенность. Учитывая преимущество гостей в классе и текущей форме, именно они выглядят фаворитами даже в гостях.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (100%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Рапид
2 : 2
26.08.2026
Хартс
Лига конференций, 4 раунд
Рапид
2 : 2
26.08.2026
Хартс
Лига конференций, 4 раунд
Хартс
2 : 2
20.08.2026
Рапид

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Бо Реус
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
7
Келвин Миллер
ЦЗ
12
Том Рено
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ПЗ
6
Ойсин МакЭнти
ОП
16
Блэйр Спиттал
(К) ЦП
11
Ландри Каборе
ЛФ
10
Клаудиу Брага
ЦФ
15
Josh McPake
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
8
Amane Romeo
ЦП
18
Маттиас Зайдль
(К) АП
10
Petter Nosakhare Dahl
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартс
34
Киран Райт
ВР
30
Ryan Fulton
ВР
22
Томас Бент Магнуссон
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
3
MJ Kamara
ЦП
74
Роджерс Мато
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
19
Сабри Гендуз
ЦФ
77
Амаду Ба-Си
ЦФ
29
Сабах Кержота
РФ
Рапид
51
Benjamin Göschl
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
2
Eaden Roka
ЦЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ПЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
21
Луис Шауб
ЦП
30
Nicolas Bajlicz
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
43
Мулай Хайдара
ЦФ
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
3-3-1-3
1
Реус
7
Миллер
12
Рено
17
Финдлей
5
МакКарт
6
МакЭнти
23
Алтена
16
Спиттал
11
Каборе
15
10
Брага
2-1-1-5
1
Хедл
77
Болла
38
Хорн
8
18
Зайдль
55
Цветкович
9
Кара
8
Адамсен
22
Демир
6
Ро-Яо
15
74
Мато
74
Мато
15
21
21
12
Рено
22
Магнуссон
22
Магнуссон
12
Рено
8
Адамсен
30
30
8
Адамсен
22
Демир
7
Тильо
7
Тильо
22
Демир
8
43
Хайдара
43
Хайдара
8
10
15
Вурмбранд
15
Вурмбранд
10
Остались в запасе
Хартс
Рапид
34
Киран Райт
ВР
30
Ryan Fulton
ВР
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
3
MJ Kamara
ЦП
19
Сабри Гендуз
ЦФ
77
Амаду Ба-Си
ЦФ
29
Сабах Кержота
РФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
51
Benjamin Göschl
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
2
Eaden Roka
ЦЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ПЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
21
Луис Шауб
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
30
Ryan Fulton
ВР
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
3
MJ Kamara
ЦП
19
Сабри Гендуз
ЦФ
77
Амаду Ба-Си
ЦФ
29
Сабах Кержота
РФ
Остались в запасе
51
Benjamin Göschl
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
2
Eaden Roka
ЦЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ПЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
21
Луис Шауб
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Рапид Вена» в основное время. Австрийцы находятся в уникальной форме, забивают почти три с половиной гола за игру и практически не пропускают. «Хартс» дома опасен, но его оборона слишком уязвима для такой атаки. Рекомендуемая ставка – победа «Рапид Вена» с коэффициентом 2.80. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Хартс» и «Рапид Вена» состоится 20 августа 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

2.80
Победа «Рапид Вена»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Рапид Хартс
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