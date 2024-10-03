03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
Лига конференций, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
3-2-1-3-1
21
Лапоухов
66
Политевич
20
Сачивко
26
Калинин
5
Рай
32
Пигас
29
Амиан
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
4-1-2-1-2
1
Гордон
35
2
Кент
15
Роулес
29
Пенрис
14
Девлин
6
Банингиме
16
Спиттал
14
Форрест
10
Маккей
7
Шенклэнд
8
Демченко
25
Куликов
25
Куликов
8
Демченко
98
Подстрелов
7
Адеола
7
Адеола
98
Подстрелов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
14
Девлин
8
Грант
8
Грант
14
Девлин
10
Маккей
31
Дханда
31
Дханда
10
Маккей
14
Форрест
77
Варгас
77
Варгас
14
Форрест
Остались в запасе
Динамо Мн
Хартс
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Динамо Мн - Хартс
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
7
Нарушения
10
8
Офсайды
3
0
Количество передач
434
444
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Хартса», 1-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Хартс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»