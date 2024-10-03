Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Минск – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Динамо» Минск – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
Динамо Мн
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
1 : 2
Завершен
Хартс
21' С. Альфред
37' С. Политевич (АГ) 90+4' Я. Дханда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
(К) ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
35
Adam Forrester
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Бени Банингиме
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К) ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
31
Ян Дханда
АП
9
Ютаро Ода
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
3-2-1-3-1
21
Лапоухов
66
Политевич
20
Сачивко
26
Калинин
5
Рай
32
Пигас
29
Амиан
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
4-1-2-1-2
1
Гордон
35
2
Кент
15
Роулес
29
Пенрис
14
Девлин
6
Банингиме
16
Спиттал
14
Форрест
10
Маккей
7
Шенклэнд
8
Демченко
25
Куликов
25
Куликов
8
Демченко
98
Подстрелов
7
Адеола
7
Адеола
98
Подстрелов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
14
Девлин
8
Грант
8
Грант
14
Девлин
10
Маккей
31
Дханда
31
Дханда
10
Маккей
14
Форрест
77
Варгас
77
Варгас
14
Форрест
Остались в запасе
Динамо Мн
Хартс
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Динамо Мн - Хартс
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
7
Нарушения
10
8
Офсайды
3
0
Количество передач
434
444
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Хартса», 1-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Хартс»

«Динамо» Минск – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Хартс Динамо Мн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
7
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+