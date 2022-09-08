Робби Нейлсон
Тренер
|Имя
|Робби
|Фамилия
|Нейлсон
|Команда
|Хартс
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|19 июня 1980
|Имя
|Робби
|Фамилия
|Нейлсон
|Команда
|Хартс
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|19 июня 1980
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Мазервелл
|2 : 0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|04.03.2023
|Хартс
|3 : 0
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|08.03.2023
|Селтик
|3 : 1
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Хартс
|6
|2
|4
|0
|Дата
|Матч
|08.09.2022
|Хартс
|0 : 4
|Истанбул Башакшехир
|15.09.2022
|РФШ
|0 : 2
|Хартс
|06.10.2022
|Хартс
|0 : 3
|Фиорентина
|13.10.2022
|Фиорентина
|5 : 1
|Хартс
|27.10.2022
|Хартс
|2 : 1
|РФШ
|03.11.2022
|Истанбул Башакшехир
|3 : 1
|Хартс