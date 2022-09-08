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    Робби Нейлсон

    Тренер
    Имя Робби
    Фамилия Нейлсон
    Команда Хартс
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 19 июня 1980
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Мазервелл 2 : 0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    04.03.2023 Хартс 3 : 0 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    08.03.2023 Селтик 3 : 1 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хартс 6 2 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.09.2022 Хартс 0 : 4 Истанбул Башакшехир
    15.09.2022 РФШ 0 : 2 Хартс
    06.10.2022 Хартс 0 : 3 Фиорентина
    13.10.2022 Фиорентина 5 : 1 Хартс
    27.10.2022 Хартс 2 : 1 РФШ
    03.11.2022 Истанбул Башакшехир 3 : 1 Хартс
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