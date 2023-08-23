В Госдуме отреагировали на невыдачу британской визы Оздоеву

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала проблемы полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева с получением визы для въезда в Великобританию на матч Лиги конференций с «Хартсом».

«Даже еще 10-15 лет назад случались ситуации, когда нашим атлетам не давали визы в силу определенных причин. Потом они шли в суд и доказывали свою правоту. Никаких компенсаций никому не выплачивали.

Не думаю, что попробуют судиться за свои права и пострадавшие клубы. Атлеты тут предоставлены сами себе. В лучшем случае они выиграют тяжбу через год, когда никому это уже будет не интересно», – сказала экс-конькобежка Журова.