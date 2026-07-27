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«Хартс» – «Штурм»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

27 июля 2026 9:20
Хартс - Штурм
28 июл. 2026, вторник 21:45 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
3.90
Победа «Штурма»
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между шотландским «Хартс» и австрийским «Штурмом» пройдет 28 июля 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл». Хозяева потерпели разгромное поражение в первом матче со счетом 0:4, и теперь им предстоит совершить чудо, чтобы спасти двухматчевое противостояние. «Хартс» имеет впечатляющую домашнюю серию из восьми побед подряд, но разница в классе между соперниками была очевидна в первом матче. «Штурм», напротив, находится в феноменальной форме – 18 голов в пяти последних матчах и четыре победы подряд, а их атакующая линия выглядит практически неуязвимой. Сможет ли «Хартс» использовать поддержку родных трибун и свою домашнюю серию, чтобы навязать борьбу фавориту, или «Штурм» продолжит свое победное шествие и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Хартс» подходит к ответной игре с серьезными проблемами: в последних пяти матчах команда забила всего шесть голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустила восемь (1.60 в среднем), при этом пропускает в шести из восьми последних встреч. В первом матче против «Штурма» шотландцы не смогли ничего противопоставить сопернику, проиграв 0:4, что показало колоссальную разницу в классе. Однако домашняя форма «Хартс» впечатляет – восемь побед подряд на «Тайнкасле», и команда забивает в 13 из 15 последних матчей, что дает надежду на гол престижа. Тем не менее отыграть четыре мяча против такой атакующей команды, как «Штурм», практически невозможно, особенно с учетом проблем в обороне.

«Штурм» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и в феноменальной форме: в последних пяти матчах австрийцы забили 18 голов (в среднем 3.60 за игру) и пропустили всего четыре (0.80 в среднем), при этом голевая серия насчитывает 13 матчей подряд. В первом матче «Штурм» разгромил «Хартс» 4:0, а в товарищеских матчах демонстрировал аналогичную результативность – победы над «Санфречче Хиросима» (5:1) и «Кальсдорфом» (4:1). Команда побеждает в четырех последних матчах и выглядит абсолютным фаворитом даже на выезде. Их атака способна забить любой обороне, а оборона выглядит надежно, что делает их практически непобедимыми в этом противостоянии. Даже в гостях «Штурм» должен доминировать, учитывая разницу в классе и текущую форму.

С учетом всех факторов победа «Штурма» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. «Хартс» может забить гол престижа благодаря домашней поддержке, но их оборона вряд ли выдержит давление атакующей мощи австрийцев. «Штурм» уверенно пройдет в следующий раунд, даже если не повторит разгром первого матча.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Штурм» разгромил «Хартс» со счетом 4:0, что дает австрийцам огромное психологическое преимущество. Текущая форма «Штурма» (13-матчевая голевая серия, 18 голов за пять игр) и слабость обороны «Хартс» (пропуски в шести из восьми последних матчей) указывают на то, что гости должны уверенно побеждать и в ответной игре. Домашняя серия «Хартс» может помочь им забить, но вряд ли позволит избежать поражения.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Лига чемпионов, 2 раунд
Штурм
4 : 0
21.07.2026
Хартс

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Хартс
1
Райан Фултон
ВР
18
Harry Milne
ЛЗ
64
Мэлекай Фэган-Уолкотт
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
7
Келвин Миллер
ЦП
10
Cláudio Rafael Soares Braga
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦП
16
Блэр Спиттал
ЦП
6
Oisin McEntee
ЦП
11
Пьер Каборе
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмран Согло
ЛЗ
5
Альберт Фалльци
ЦЗ
2
Джейланд Митчелл
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ПЗ
43
Якоб Хедль
ЛП
4
Йон Горенц-Станкович
ЦП
39
Лука Вайнхандль
ЦП
19
Simon Seidl
ПП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
4-5-1
1
Фултон
18
Milne
64
Фэган-Уолкотт
5
МакКарт
2
Борхгревинк
10
Soares Braga
89
Кизиридис
16
Спиттал
6
McEntee
7
Миллер
11
Каборе
4-4-2
53
Худяков
28
Хайль
5
Фалльци
2
Митчелл
18
Согло
19
Seidl
4
Горенц-Станкович
39
Вайнхандль
43
Хедль
20
Джатта
17
Влодарчик
Остались в запасе
Хартс
Штурм
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Фабио Инголич
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Фабио Инголич

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Штурма» с разницей как минимум в два мяча над «Хартс» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Австрийцы имеют подавляющее преимущество в атаке, форме и разнице в классе, тогда как шотландцы, несмотря на домашнюю поддержку, не могут компенсировать отставание в четыре мяча. Учитывая, что «Штурм» забивает в среднем 3.60 гола за матч, а «Хартс» пропускает 1.60, гости должны реализовать свое преимущество и добиться победы. Ставка на победу «Штурма» за 3.9 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Хартс» и «Штурмом» состоится 28 июля 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл» и начнется в 21:45 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Хартс» – «Штурм»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

3.90
Победа «Штурма»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Штурм Хартс
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