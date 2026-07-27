Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между шотландским «Хартс» и австрийским «Штурмом» пройдет 28 июля 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл». Хозяева потерпели разгромное поражение в первом матче со счетом 0:4, и теперь им предстоит совершить чудо, чтобы спасти двухматчевое противостояние. «Хартс» имеет впечатляющую домашнюю серию из восьми побед подряд, но разница в классе между соперниками была очевидна в первом матче. «Штурм», напротив, находится в феноменальной форме – 18 голов в пяти последних матчах и четыре победы подряд, а их атакующая линия выглядит практически неуязвимой. Сможет ли «Хартс» использовать поддержку родных трибун и свою домашнюю серию, чтобы навязать борьбу фавориту, или «Штурм» продолжит свое победное шествие и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Хартс» подходит к ответной игре с серьезными проблемами: в последних пяти матчах команда забила всего шесть голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустила восемь (1.60 в среднем), при этом пропускает в шести из восьми последних встреч. В первом матче против «Штурма» шотландцы не смогли ничего противопоставить сопернику, проиграв 0:4, что показало колоссальную разницу в классе. Однако домашняя форма «Хартс» впечатляет – восемь побед подряд на «Тайнкасле», и команда забивает в 13 из 15 последних матчей, что дает надежду на гол престижа. Тем не менее отыграть четыре мяча против такой атакующей команды, как «Штурм», практически невозможно, особенно с учетом проблем в обороне.

«Штурм» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и в феноменальной форме: в последних пяти матчах австрийцы забили 18 голов (в среднем 3.60 за игру) и пропустили всего четыре (0.80 в среднем), при этом голевая серия насчитывает 13 матчей подряд. В первом матче «Штурм» разгромил «Хартс» 4:0, а в товарищеских матчах демонстрировал аналогичную результативность – победы над «Санфречче Хиросима» (5:1) и «Кальсдорфом» (4:1). Команда побеждает в четырех последних матчах и выглядит абсолютным фаворитом даже на выезде. Их атака способна забить любой обороне, а оборона выглядит надежно, что делает их практически непобедимыми в этом противостоянии. Даже в гостях «Штурм» должен доминировать, учитывая разницу в классе и текущую форму.

С учетом всех факторов победа «Штурма» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. «Хартс» может забить гол престижа благодаря домашней поддержке, но их оборона вряд ли выдержит давление атакующей мощи австрийцев. «Штурм» уверенно пройдет в следующий раунд, даже если не повторит разгром первого матча.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Штурм» разгромил «Хартс» со счетом 4:0, что дает австрийцам огромное психологическое преимущество. Текущая форма «Штурма» (13-матчевая голевая серия, 18 голов за пять игр) и слабость обороны «Хартс» (пропуски в шести из восьми последних матчей) указывают на то, что гости должны уверенно побеждать и в ответной игре. Домашняя серия «Хартс» может помочь им забить, но вряд ли позволит избежать поражения.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Штурма» с разницей как минимум в два мяча над «Хартс» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Австрийцы имеют подавляющее преимущество в атаке, форме и разнице в классе, тогда как шотландцы, несмотря на домашнюю поддержку, не могут компенсировать отставание в четыре мяча. Учитывая, что «Штурм» забивает в среднем 3.60 гола за матч, а «Хартс» пропускает 1.60, гости должны реализовать свое преимущество и добиться победы. Ставка на победу «Штурма» за 3.9 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Хартс» и «Штурмом» состоится 28 июля 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл» и начнется в 21:45 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.