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  • «Хартс» – «Петрокуб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

«Хартс» – «Петрокуб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

19 декабря 2024, 21:50
Хартс
19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
2 : 2
Завершен
Петрокуб
64' J. Wilson 70' Б. Спиттал
21' С. Платика 83' В. Мудрак (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
21
Ян Дханда
АП
17
Алан Форрест
ЛВ
21
James Wilson
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
(К) ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Петрокуб
1
Silviu Șmalenea
ВР
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЛЗ
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
21
Максим Потырнике
ЦЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
9
Владимир Амброш
(К) ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
37
Дан Пушкаш
ЛВ
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
36
Callum Sandilands
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
19
Malachi Boateng
ЦП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Петрокуб
31
Victor Dodon
ВР
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
22
Marin Caruntu
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Гордон
29
Пенрис
4
Хэлкетт
15
Роулес
2
Ойегоке
14
Девлин
25
17
Форрест
21
Дханда
7
Шенклэнд
21
3-2-2-1-1
1
4
Мудрак
21
Потырнике
90
Жардан
66
Борш
20
Дуанла
9
Амброш
8
37
Пушкаш
11
Платика
17
Форрест
16
Спиттал
16
Спиттал
17
Форрест
4
Хэлкетт
19
19
4
Хэлкетт
21
Дханда
77
Варгас
77
Варгас
21
Дханда
2
Ойегоке
27
Бойс
27
Бойс
2
Ойегоке
Остались в запасе
Хартс
Петрокуб
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
36
Callum Sandilands
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
31
Victor Dodon
ВР
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
36
Callum Sandilands
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Остались в запасе
31
Victor Dodon
ВР
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Хартс - Петрокуб
2
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
15
0
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
614
309
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Хартс» против «Петрокуба», 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хартс»«Петрокуб»

«Хартс» – «Петрокуб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Петрокуб Хартс
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