19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Хартс
Хартс
4-1-1-2-2
1
Гордон
29
Пенрис
4
Хэлкетт
15
Роулес
2
Ойегоке
14
Девлин
25
17
Форрест
21
Дханда
7
Шенклэнд
21
3-2-2-1-1
1
4
Мудрак
21
Потырнике
90
Жардан
66
Борш
20
Дуанла
9
Амброш
8
37
Пушкаш
11
Платика
17
Форрест
16
Спиттал
16
Спиттал
17
Форрест
4
Хэлкетт
19
19
4
Хэлкетт
21
Дханда
77
Варгас
77
Варгас
21
Дханда
2
Ойегоке
27
Бойс
27
Бойс
2
Ойегоке
Остались в запасе
Хартс
Петрокуб
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
36
Callum Sandilands
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
31
Victor Dodon
ВР
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
36
Callum Sandilands
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Остались в запасе
31
Victor Dodon
ВР
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Хартс - Петрокуб
2
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
15
0
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
614
309
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Хартс» против «Петрокуба», 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хартс» – «Петрокуб»
- Матч можно посмотреть на канале «Оkko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»