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    Капитану «Селтика» наступили шипами на пах в начале матча. Он отыграл встречу без замены

    Встреча 36-го тура шотландской Премьер-лиги между «Хартс» и «Селтиком» завершилась победой гостей со счетом 3:1.

    На шестой минуте полузащитник хозяев Стивен Нейсмит наступил капитану «кельтов» Скотту Брауну на пах.

    Браун доиграл встречу до финального свистка, а Нейсмит не получил предупреждения.

    Ранее подопечные Брендана Роджерса гарантировали себе победу на турнире. За два тура до конца турнира команда из Глазго опережает ближайшего преследователя на 12 очков.

    Источник: Twitter

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    07.05.2018 21:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 7 мая 2018, 22:04

      .....ээээ, васся, ты видел, да???...этот кельт с железными яйцами сломал шипы на бутсах этому лысому, жи есть!!!...а если честно, то лысый не попал ему по яйцам...иначе бы зеленый полосатик пошел бы в отмах, васся

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 7 мая 2018, 22:03

      Мужик!

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 7 мая 2018, 21:46

      Не в пах попал, а в бедро шипами.
      Попал бы в пах - Браун не поднялся бы, это сразу в больницу.

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