Капитану «Селтика» наступили шипами на пах в начале матча. Он отыграл встречу без замены

Встреча 36-го тура шотландской Премьер-лиги между «Хартс» и «Селтиком» завершилась победой гостей со счетом 3:1.

На шестой минуте полузащитник хозяев Стивен Нейсмит наступил капитану «кельтов» Скотту Брауну на пах.

Браун доиграл встречу до финального свистка, а Нейсмит не получил предупреждения.

Ранее подопечные Брендана Роджерса гарантировали себе победу на турнире. За два тура до конца турнира команда из Глазго опережает ближайшего преследователя на 12 очков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает