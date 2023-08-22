Оздоеву не выдают визу в Шотландию на матч Лиги конференций (Novasports)

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рискует пропустить матч с «Хартсом» в Шотландии в квалификации Лиги конференций.
По информации Novasports, россиянину не выдают визу в Шотландию. Сейчас Оздоев находится в шотландском посольстве в Сербии, так как все визы отправляются туда, и лишь затем в остальные страны.
ПАОК сыграет против «Хартс» в финале квалификации Лиги конференций 24 августа в Эдинбурге.
- Оздоев перешел из «Карагюмрюка».
- В Турции он провел 1 сезон: 34 матча, 5 голов, 6 ассистов.
- До этого хавбек провел 4,5 года в «Зените».
Источник: Novasports