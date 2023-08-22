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    • Оздоеву не выдают визу в Шотландию на матч Лиги конференций (Novasports)

    Оздоеву не выдают визу в Шотландию на матч Лиги конференций (Novasports)

    Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рискует пропустить матч с «Хартсом» в Шотландии в квалификации Лиги конференций.

    По информации Novasports, россиянину не выдают визу в Шотландию. Сейчас Оздоев находится в шотландском посольстве в Сербии, так как все визы отправляются туда, и лишь затем в остальные страны.

    ПАОК сыграет против «Хартс» в финале квалификации Лиги конференций 24 августа в Эдинбурге.

    • Оздоев перешел из «Карагюмрюка».
    • В Турции он провел 1 сезон: 34 матча, 5 голов, 6 ассистов.
    • До этого хавбек провел 4,5 года в «Зените».

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    Источник: Novasports

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    22.08.2023 22:45
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