Оздоеву не выдают визу в Шотландию на матч Лиги конференций (Novasports)

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рискует пропустить матч с «Хартсом» в Шотландии в квалификации Лиги конференций.

По информации Novasports, россиянину не выдают визу в Шотландию. Сейчас Оздоев находится в шотландском посольстве в Сербии, так как все визы отправляются туда, и лишь затем в остальные страны.

ПАОК сыграет против «Хартс» в финале квалификации Лиги конференций 24 августа в Эдинбурге.