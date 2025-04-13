13.04.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Сивасспор
Сивасспор
4-1-3-2
35
Вурал
26
Радакович
14
Камара
3
Чифтци
7
Палули
38
Чигерчи
8
Мутуссами
8
Харисис
10
Бекироглу
7
Манай
14
4-1-3-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
2
Сеюнджу
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
17
Шиманьски
94
Талиска
10
Тадич
10
Сен-Максимен
7
Джеко
14
15
Пунгурас
15
Пунгурас
14
8
Мутуссами
21
Шимич
21
Шимич
8
Мутуссами
8
Харисис
10
Родригеш
10
Родригеш
8
Харисис
94
Талиска
4
Джику
4
Джику
94
Талиска
10
Тадич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Тадич
17
Шиманьски
5
Юкшек
5
Юкшек
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
70
Айдын
70
Айдын
10
Сен-Максимен
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
Остались в запасе
Сивасспор
Фенербахче
74
Arda Erdursun
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
Главный тренер
Сервет Четин
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
18
Филип Костич
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
74
Arda Erdursun
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
18
Филип Костич
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сивасспор - Фенербахче
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
13
Количество передач
369
457
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
0.7
2.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Сивасспор» против «Фенербахче», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сивасспор» – «Фенербахче»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»