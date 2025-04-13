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  • «Сивасспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Сивасспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 17:50
Сивасспор
13.04.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 3
Завершен
Фенербахче
57' Э. Бекироглу
42' Талиска 47' Д. Тадич 90' Д. Тадич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К) ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
14
Turac Böke
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
94
Талиска
АП
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сивасспор
74
Arda Erdursun
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
10
Алекс Притчард
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-1-3-2
35
Вурал
26
Радакович
14
Камара
3
Чифтци
7
Палули
38
Чигерчи
8
Мутуссами
8
Харисис
10
Бекироглу
7
Манай
14
4-1-3-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
2
Сеюнджу
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
17
Шиманьски
94
Талиска
10
Тадич
10
Сен-Максимен
7
Джеко
14
15
Пунгурас
15
Пунгурас
14
8
Мутуссами
21
Шимич
21
Шимич
8
Мутуссами
8
Харисис
10
Родригеш
10
Родригеш
8
Харисис
94
Талиска
4
Джику
4
Джику
94
Талиска
10
Тадич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Тадич
17
Шиманьски
5
Юкшек
5
Юкшек
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
70
Айдын
70
Айдын
10
Сен-Максимен
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
Остались в запасе
Сивасспор
Фенербахче
74
Arda Erdursun
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
Главный тренер
Сервет Четин
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
18
Филип Костич
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
74
Arda Erdursun
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
18
Филип Костич
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сивасспор - Фенербахче
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
13
Количество передач
369
457
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
0.7
2.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Сивасспор» против «Фенербахче», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сивасспор»«Фенербахче»

«Сивасспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Сивасспор
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