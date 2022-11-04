- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 7 февраля
- 07:42 15 родственников тренера «Сивассопора» погибли при землетрясении в Турции 1
- 4 января
- 12:55 Президент «Сивасспора» объяснил, почему им не нужен Дзюба 4
- 11:58 Стал известен инициатор приглашения Дзюбы в «Сивасспор» 4
- 3 января
- 19:58 Агент Селюк высказался о возможном переходе Дзюбы в «Сивасспор» 1
- 17:46 Президент «Сивасспора»: «Мы не предлагали Дзюбе контракт. Это неправда» 3
- 16:16 В «Сивасспоре» отреагировали на новость об интересе к Дзюбе 1
- 14:27 17-я команда Турции предложила Дзюбе контракт на 1,5 года («Матч ТВ») 1
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 15 октября 2022
- 10:59 Селихов отказал «Зениту» и двум турецким клубам перед продлением контракта со «Спартаком» 12
- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 3 сентября 2022
- 22:17 Оздоев – лучший игрок «Карагюмрюка» в матче с «Сивасспором» по трем показателям
- 21:14 Суперлига. «Карагюмрюк» сыграл вничью с участником Лиги конференций, Оздоев провел весь матч
- 08:44 Фото Экс-форвард ЦСКА Муса перешел в турецкий клуб
- 29 июля 2022
- 22:30 Экс-динамовец Н’Жи подписал контракт с новым клубом 1
- 29 июня 2022
- 01:09 Мирзова не устраивает зарплата, предложенная «Сивасспором» (Metaratings) 8
- 28 июня 2022
- 20:36 В «Химках» отреагировали на новость об интересе «Сивасспора» к Мирзову
- 19:59 Мирзов получил предложение от «Сивасспора» («РБ Спорт»)
- 26 мая 2022
- 23:58 «Сивасспор» впервые в истории выиграл Кубок Турции
- 2 апреля 2022
- 17:41 Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи на поле ушел с 0:2 в матче с «Сивасспором» 1
- 29 декабря 2020
- 07:59 Фото Капитан «Сивасспора» показал арбитру повтор на телефоне и получил две желтые подряд 7
- 22 октября 2020
- 23:59 Лига Европы. «Тоттенхэм», «Лестер», «Милан» и «Вильярреал» победили, забив по 3+ гола 1
- 22 августа 2020
- 11:35 Журналист Алланазаров: Тедеско не рассчитывает на Кутепова. Он может перейти в «Сивасспор» или «Рубин» 23
- 16 марта 2020
- 22:39 Суперлига. Ассист Кудряшова помог «Антальяспору» минимально победить «Сивасспор»
- 13 февраля 2020
- 22:41 Кубок Турции. «Антальяспор» прошел в полуфинал, Кудряшов провел на поле тайм