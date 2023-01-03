Агент Селюк высказался о возможном переходе Дзюбы в «Сивасспор»

Роналду оказался никому не нужен???... Селюк, ты видно чего-то поел, как моя бабушка говорила.
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном возвращении Артема Дзюбы в Турцию.
По информации «Матч ТВ», «Сивасспор» предложил россиянину контракт на 1,5 года.
«Ну, перейдет Дзюба в «Сивасспор» – ничего страшного, поиграет там. Когда футболист достигает определенного возраста, он встает перед выбором.
Часто уйти из футбола так же сложно, как и попасть в него. Тотти до 40 лет играл за «Рому», а Криштиану Роналду в 37 оказался никому не нужен и поехал в Саудовскую Аравию.
Если сам Артем считает, что в Турции он будет в зоне комфорта, то это нормально. При этом я уверен, что в России сейчас не хватает таких форвардов.
Говорят, что он уже не бежит, но ему и не надо бегать. Артему можно стоять в штрафной площадке и выполнять свои функции.
Он забьет здесь не меньше, чем некоторые другие нападающие российского чемпионата», – считает Селюк.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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