17-я команда Турции предложила Дзюбе контракт на 1,5 года («Матч ТВ»)

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации «Матч ТВ», переговоры с 34-летним форвардом ведет «Сивасспор». Команда, идущая на 17-м месте в турецкой лиге, предложила Дзюбе контракт на 1,5 года.
Дзюба на данный момент не дал согласия на переход. Он планирует определиться с новым клубом в январе.
- Дзюба – свободный агент.
- Игрок в ноябре покинул «Адана Демирспор».
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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Источник: «Матч ТВ»