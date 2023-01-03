17-я команда Турции предложила Дзюбе контракт на 1,5 года («Матч ТВ»)

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации «Матч ТВ», переговоры с 34-летним форвардом ведет «Сивасспор». Команда, идущая на 17-м месте в турецкой лиге, предложила Дзюбе контракт на 1,5 года.

Дзюба на данный момент не дал согласия на переход. Он планирует определиться с новым клубом в январе.

Дзюба – свободный агент.

Игрок в ноябре покинул «Адана Демирспор».

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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