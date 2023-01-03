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    17-я команда Турции предложила Дзюбе контракт на 1,5 года («Матч ТВ»)

    Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    По информации «Матч ТВ», переговоры с 33-летним форвардом ведет «Сивасспор». Команда, идущая на 17-м месте в турецкой лиге, предложила Дзюбе контракт на 1,5 года.

    Дзюба на данный момент не дал согласия на переход. Он планирует определиться с новым клубом в январе.

    • Дзюба – свободный агент.
    • Игрок в ноябре покинул «Адана Демирспор».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23870

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Дзюба мечтает о контракте с Байером, за который играет его возлюбленная Азмунка, но подписаться не получается. (((

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