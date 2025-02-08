08.02.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
Турция. Суперлига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Сивасспор
Сивасспор
4-1-4-1
35
Вурал
58
Эрдал
15
Пунгурас
19
Сонко Сундберг
23
Окюмюш
38
Чигерчи
10
Бекироглу
8
Харисис
8
Мутуссами
21
Шимич
7
Манай
3-4-1-2
34
Гюнок
2
Удуохай
53
Топджу
26
Масуаку
21
Окслэд-Чемберлен
83
Фернандеш
23
Мариу
22
Свенссон
7
Рашица
9
Иммобиле
7
Мучи
10
Притчард
10
Притчард
38
Чигерчи
6
6
38
Чигерчи
58
Эрдал
90
Тургунбоев
90
Тургунбоев
58
Эрдал
23
Окюмюш
21
Гекай
21
Гекай
23
Окюмюш
8
Харисис
14
14
8
Харисис
21
Окслэд-Чемберлен
48
Учан
48
Учан
21
Окслэд-Чемберлен
7
Рашица
44
44
7
Рашица
83
Фернандеш
6
Булут
6
Булут
83
Фернандеш
7
Мучи
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Мучи
Остались в запасе
Сивасспор
Бешикташ
1
Джордже Николич
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
66
Muhammed Kaya
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
25
Oguzhan Aksoy
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
66
Muhammed Kaya
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
25
Oguzhan Aksoy
ЦФ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Сивасспор - Бешикташ
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
12
Офсайды
2
3
Количество передач
459
443
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Сивасспор» против «Бешикташа», 23-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сивасспор» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»