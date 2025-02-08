Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сивасспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

«Сивасспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

8 февраля 2025, 17:50
Сивасспор
08.02.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
43' Э. Топджу 90+4' Ж. Мариу (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
(К) ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Сивасспор
1
Джордже Николич
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
66
Muhammed Kaya
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
6
Jan Biegański
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
14
Turac Böke
ЦФ
25
Oguzhan Aksoy
ЦФ
Бешикташ
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
44
Fahri Ay
ЦП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
4-1-4-1
35
Вурал
58
Эрдал
15
Пунгурас
19
Сонко Сундберг
23
Окюмюш
38
Чигерчи
10
Бекироглу
8
Харисис
8
Мутуссами
21
Шимич
7
Манай
3-4-1-2
34
Гюнок
2
Удуохай
53
Топджу
26
Масуаку
21
Окслэд-Чемберлен
83
Фернандеш
23
Мариу
22
Свенссон
7
Рашица
9
Иммобиле
7
Мучи
10
Притчард
10
Притчард
38
Чигерчи
6
6
38
Чигерчи
58
Эрдал
90
Тургунбоев
90
Тургунбоев
58
Эрдал
23
Окюмюш
21
Гекай
21
Гекай
23
Окюмюш
8
Харисис
14
14
8
Харисис
21
Окслэд-Чемберлен
48
Учан
48
Учан
21
Окслэд-Чемберлен
7
Рашица
44
44
7
Рашица
83
Фернандеш
6
Булут
6
Булут
83
Фернандеш
7
Мучи
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Мучи
Остались в запасе
Сивасспор
Бешикташ
1
Джордже Николич
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
66
Muhammed Kaya
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
25
Oguzhan Aksoy
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
66
Muhammed Kaya
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
25
Oguzhan Aksoy
ЦФ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Сивасспор - Бешикташ
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
12
Офсайды
2
3
Количество передач
459
443
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Сивасспор» против «Бешикташа», 23-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сивасспор» – «Бешикташ»

«Сивасспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Сивасспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
20
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+