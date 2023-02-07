15 родственников тренера «Сивассопора» погибли при землетрясении в Турции

На юго-востоке Турции утром 6 февраля произошло сильное землетрясение, которое привело к гибели почти трех тысяч человек.
Из-за землетрясения пострадала семья Айхана Тенбелоглу, помощника главного тренера «Сивассопора». По словам главного тренера Рызы Чалымбая, у Тенбелоглу под завалами погибли 15 родственников.
- Суммарно число жерт при землетрясениях в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек.
- Его магнитуда – 7,4.
- Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.
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Источник: Cumhurryet