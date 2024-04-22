Сивасспор
22.04.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 33 тур
Турция. Суперлига, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
7.9
Х
5
П2
1.38
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Фенербахче
Статистика матча Сивасспор - Фенербахче
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Сивасспор» против «Фенербахче», 33-й тур Суперлиги Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сивасспор» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «Футбол».
- Игру будет транслировать «Pari».