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«Касымпаша» – «Сивасспор»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.25

18 апреля 2025 14:00
Касымпаша - Сивасспор
19 апр. 2025, суббота 13:30 | Турция. Суперлига, 32 тур
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2.25
Победа «Касымпаша» – коэффициент 2.25
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19 апреля в рамках 32-го тура турецкой Суперлиги на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» встретятся «Касымпаша» и «Сивасспор». Оба коллектива выступают нестабильно, но каждая команда обладает сильными сторонами, которые могут оказать влияние на итог встречи. «Касымпаша» уверенно чувствует себя дома, а «Сивасспор» продолжает регулярно забивать, несмотря на слабую форму в гостях.

«Касымпаша»

«Касымпаша» набрал 39 очков и занимает 11-е место в таблице. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле и показывает организованную игру, особенно в обороне. В последних 5 турах «Касымпаша» забила 5 голов и пропустила 4, демонстрируя умеренную эффективность в атаке и надeжность в защите.Нуну Да Кошта – лидер нападения, оформивший 10 голов в 24 матчах. При поддержке трибун и текущей домашней форме «Касымпаша» выглядит конкурентоспособной, особенно на фоне нестабильного соперника. В последних матчах команда выглядит собранно и показывает сбалансированную игру.

«Сивасспор»

«Сивасспор» находится на 16-й строчке с 31 очком и продолжает бороться за выживание. Команда не может выиграть в 9 выездных матчах подряд, но при этом забивает в 5 последних встречах, включая 12 голов за этот период. Однако пропущено также немало – 9 мячей за 5 туров, а оборона остаeтся главной проблемой коллектива.Рей Манай забил 10 голов в 23 матчах и является главным козырем команды. Несмотря на результативность, «Сивасспор» пропускает в каждом из последних 13 матчей Суперлиги, и это может сыграть ключевую роль в предстоящем поединке.

Факты о командах

«Касымпаша»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • В последних 5 матчах: 5 голов забито, 4 пропущено
  • В среднем 1.0 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите (последние 5 игр)

«Сивасспор»

  • Не выигрывает в 9 последних выездных матчах
  • В последних 5 матчах: 12 голов забито, 9 пропущено
  • В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 13 матчах подряд

Личные встречи
39% (11)
32% (9)
29% (8)
40
Забитых мячей
31
1.43
В среднем за матч
1.11
6:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
3 : 1
19.04.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
0 : 0
01.03.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
0 : 1
22.10.2023
Касымпаша
Турция. Суперлига, 34 тур
Сивасспор
1 : 2
16.05.2023
Касымпаша
Турция. Суперлига, 15 тур
Касымпаша
1 : 2
24.12.2022
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Сивасспор
1 : 3
07.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
1 : 3
18.12.2021
Сивасспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Сивасспор
2 : 1
15.05.2021
Касымпаша
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
2 : 0
25.01.2021
Сивасспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
0 : 0
05.07.2020
Сивасспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
2 : 0
30.11.2019
Касымпаша
Турция. Суперлига, 20 тур
Касымпаша
1 : 3
02.02.2019
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 3
26.08.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
2 : 2
10.03.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
2 : 3
15.10.2017
Сивасспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 0
14.03.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
2 : 1
18.10.2015
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Сивасспор
1 : 1
16.05.2015
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Касымпаша
0 : 0
28.12.2014
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Касымпаша
6 : 2
23.02.2014
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Сивасспор
1 : 2
21.09.2013
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Касымпаша
1 : 0
18.02.2013
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Сивасспор
1 : 0
23.09.2012
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Сивасспор
1 : 1
17.04.2011
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Касымпаша
2 : 0
14.11.2010
Сивасспор
Чемпионат Турции, 32 тур
Сивасспор
1 : 1
02.05.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 15 тур
Касымпаша
2 : 2
05.12.2009
Сивасспор
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Прогноз на матч «Касымпаша» – «Сивасспор»

Матч обещает быть открытым: «Сивасспор» регулярно забивает, но при этом и пропускает почти в каждой игре. «Касымпаша» играет сдержанно и надeжно дома, не позволяя соперникам доминировать на своeм поле. Команды обладают разными стилями, и это создаeт интересную интригу.Учитывая результативность гостей и надeжность хозяев в обороне, наиболее вероятен исход с забитыми мячами с обеих сторон. Однако фактор домашнего поля и стабильность «Касымпаши» позволяют склониться в сторону победы или как минимум непоражения хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Касымпаша» – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Сивасспора» больше 1.0 – коэффициент 1.95

2.25
Победа «Касымпаша» – коэффициент 2.25
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Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Сивасспор Касымпаша
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