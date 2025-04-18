«Касымпаша» – «Сивасспор»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.25

19 апреля в рамках 32-го тура турецкой Суперлиги на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» встретятся «Касымпаша» и «Сивасспор». Оба коллектива выступают нестабильно, но каждая команда обладает сильными сторонами, которые могут оказать влияние на итог встречи. «Касымпаша» уверенно чувствует себя дома, а «Сивасспор» продолжает регулярно забивать, несмотря на слабую форму в гостях.
«Касымпаша»
«Касымпаша» набрал 39 очков и занимает 11-е место в таблице. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле и показывает организованную игру, особенно в обороне. В последних 5 турах «Касымпаша» забила 5 голов и пропустила 4, демонстрируя умеренную эффективность в атаке и надeжность в защите.Нуну Да Кошта – лидер нападения, оформивший 10 голов в 24 матчах. При поддержке трибун и текущей домашней форме «Касымпаша» выглядит конкурентоспособной, особенно на фоне нестабильного соперника. В последних матчах команда выглядит собранно и показывает сбалансированную игру.
«Сивасспор»
«Сивасспор» находится на 16-й строчке с 31 очком и продолжает бороться за выживание. Команда не может выиграть в 9 выездных матчах подряд, но при этом забивает в 5 последних встречах, включая 12 голов за этот период. Однако пропущено также немало – 9 мячей за 5 туров, а оборона остаeтся главной проблемой коллектива.Рей Манай забил 10 голов в 23 матчах и является главным козырем команды. Несмотря на результативность, «Сивасспор» пропускает в каждом из последних 13 матчей Суперлиги, и это может сыграть ключевую роль в предстоящем поединке.
Факты о командах
«Касымпаша»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
- В последних 5 матчах: 5 голов забито, 4 пропущено
- В среднем 1.0 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите (последние 5 игр)
«Сивасспор»
- Не выигрывает в 9 последних выездных матчах
- В последних 5 матчах: 12 голов забито, 9 пропущено
- В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)
- Пропускает в 13 матчах подряд
Прогноз на матч «Касымпаша» – «Сивасспор»
Матч обещает быть открытым: «Сивасспор» регулярно забивает, но при этом и пропускает почти в каждой игре. «Касымпаша» играет сдержанно и надeжно дома, не позволяя соперникам доминировать на своeм поле. Команды обладают разными стилями, и это создаeт интересную интригу.Учитывая результативность гостей и надeжность хозяев в обороне, наиболее вероятен исход с забитыми мячами с обеих сторон. Однако фактор домашнего поля и стабильность «Касымпаши» позволяют склониться в сторону победы или как минимум непоражения хозяев.
Рекомендованные ставки
- Победа «Касымпаша» – коэффициент 2.25
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Сивасспора» больше 1.0 – коэффициент 1.95