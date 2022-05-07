Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Касымпаша
Сивасспор - Касымпаша: обзор матча 07 мая 2022
Сивасспор
07.05.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 3
Завершен
Касымпаша
90+2'
Х. Феликс
58'
Э. Эльмали
74'
В. Эйссерик
77'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Касымпаша
ГОЛ! 1:3!
Х. Феликс
90'
+2
83'
Замена
Т. Торун
️️️️
В. Эйссерик
Замена
М. Конате
️️️️
М. Ятабаре
78'
77'
ГОЛ! 0:3!
У. Бозок
74'
ГОЛ! 0:2!
В. Эйссерик
74'
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Фалл
Замена
М. Градель
️️️️
К. Алтинай
74'
Замена
Х. Феликс
️️️️
К. Атакан Кесгин
65'
Замена
️️️️
И. Кофи
65'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
S. Yilmaz
65'
59'
Замена
Р. Абид
️️️️
Д. Хасполат
59'
Замена
У. Бозок
️️️️
А. Мабиль
58'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эльмали
45'
+1
Желтая карточка
Д. Хасполат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Касымпаша
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
14
Райан Абид
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
4-4-2
25
Йилдырым
14
Камара
6
Йигитер
58
Эрдал
6
Гутас
4
Алтинай
5
Кофи
17
20
Кесгин
80
Кайоде
9
Ятабаре
3-3-1-1-3
94
Хадергьонай
4
Донк
25
Брума
17
Эльмали
34
Хасполат
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
7
Фалл
11
Мюлека
1
Канполат
4
Алтинай
10
Градель
10
Градель
4
Алтинай
20
Кесгин
7
Феликс
7
Феликс
20
Кесгин
17
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
17
9
Ятабаре
11
Конате
11
Конате
9
Ятабаре
34
Хасполат
14
Абид
14
Абид
34
Хасполат
9
Эйссерик
8
Торун
8
Торун
9
Эйссерик
11
Мабиль
11
Мабиль
7
Фалл
17
Энгин
17
Энгин
7
Фалл
Мабиль
17
Бозок
17
Бозок
Мабиль
Остались в запасе
Сивасспор
Касымпаша
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
23
Харун Текин
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Сивасспор - Касымпаша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+