Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Сивасспор
Касымпаша - Сивасспор: обзор матча 18 декабря 2021
Касымпаша
18.12.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Сивасспор
43'
С. Камара (АГ)
50'
Ф. Файр
76'
М. Ятабаре
81'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Сивасспор
90'
+4
Замена
Э. Йигитер
️️️️
И. Кофи
89'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Ятабаре
Замена
S. AytaÃ§
️️️️
Э. Эльмали
86'
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
Ю. Эрдоган
85'
81'
ГОЛ! 1:3!
М. Ятабаре
Пас отдал
О. Кайоде
76'
ГОЛ! 1:2!
М. Ятабаре
Пас отдал
М. Градель
74'
Замена
О. Кайоде
️️️️
П. Энрике
74'
Замена
Х. Арслан
️️️️
К. Атакан Кесгин
Желтая карточка
Т. Сербест
70'
Замена
У. Бозок
️️️️
Н. Йоргенсен
69'
Замена
К. Варга
️️️️
А. Энгин
65'
Желтая карточка
Р. Донк
59'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
51'
50'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Файр
Желтая карточка
В. Эйссерик
49'
48'
Желтая карточка
П. Энрике
43'
Желтая карточка
К. Атакан Кесгин
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Камара
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
17
Умут Бозок
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
2-4-1-3
23
Текин
94
Хадергьонай
4
Донк
10
Эрдоган
34
Хасполат
15
Сербест
10
Травник
9
Эйссерик
17
Эльмали
17
Энгин
14
Йоргенсен
3-5-2
35
Вурал
6
Гутас
14
Камара
3
Чифтци
10
Градель
5
Кофи
76
Файр
7
Энрике
20
Кесгин
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
17
Энгин
7
Варга
7
Варга
17
Энгин
10
Эрдоган
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
10
Эрдоган
17
Эльмали
91
91
17
Эльмали
14
Йоргенсен
17
Бозок
17
Бозок
14
Йоргенсен
5
Кофи
6
Йигитер
6
Йигитер
5
Кофи
20
Кесгин
37
Арслан
37
Арслан
20
Кесгин
7
Энрике
80
Кайоде
80
Кайоде
7
Энрике
9
Ятабаре
90
Джеймс
90
Джеймс
9
Ятабаре
Остались в запасе
Касымпаша
Сивасспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Касымпаша - Сивасспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Сивасспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+