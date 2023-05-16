Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Касымпаша
Сивасспор - Касымпаша: обзор матча 16 мая 2023
Сивасспор
16.05.2023, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Касымпаша
90+7'
Э. Гекай
66'
М. Бен Уанес
84'
М. Фалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Касымпаша
ГОЛ! 1:2!
Э. Гекай
Пас отдал
С. Саис
90'
+7
90'
+3
Замена
Э. Канполат
️️️️
М. Фалл
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
Г. Гювенк
84'
ГОЛ! 0:2!
М. Фалл
Пас отдал
Х. Хайрадинович
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Ф. Ульвестад
84'
81'
Замена
Т. Сербест
️️️️
В. Эйссерик
81'
Замена
С. Баокен
️️️️
Б. Койта
Замена
Э. Гекай
️️️️
М. Градель
81'
78'
Желтая карточка
М. Бен Уанес
Замена
Л. Джеймс
️️️️
Ж. Кайседо
74'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
К. Н'Жи
74'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Х. Харисис
74'
66'
ГОЛ! 0:1!
М. Бен Уанес
Пас отдал
В. Эйссерик
61'
Замена
Х. Хайрадинович
️️️️
А. Кара
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
45'
+2
Желтая карточка
Д. Гутас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Касымпаша
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-3-1-2
25
Йилдырым
6
Гутас
14
Камара
3
Чифтци
23
Окюмюш
6
Ульвестад
8
Харисис
10
Градель
9
Н'Жи
14
Саис
9
Кайседо
4-1-1-3-1
19
Гювенк
4
Донк
3
Джилободжи
94
Хадергьонай
12
Бен Уанес
11
Мальса
35
Кара
7
Фалл
9
Эйссерик
8
Шуиар
55
Койта
8
Харисис
37
Арслан
37
Арслан
8
Харисис
6
Ульвестад
6
Ялчин
6
Ялчин
6
Ульвестад
10
Градель
21
Гекай
21
Гекай
10
Градель
9
Н'Жи
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
9
Н'Жи
9
Кайседо
90
Джеймс
90
Джеймс
9
Кайседо
7
Фалл
1
Канполат
1
Канполат
7
Фалл
9
Эйссерик
15
Сербест
15
Сербест
9
Эйссерик
35
Кара
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
35
Кара
55
Койта
13
Баокен
13
Баокен
55
Койта
Остались в запасе
Сивасспор
Касымпаша
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
Остались в запасе
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Сивасспор - Касымпаша
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+