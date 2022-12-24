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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Сивасспор
Касымпаша - Сивасспор: обзор матча 24 декабря 2022
Касымпаша
24.12.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Сивасспор
39'
М. Бен Уанес
14'
Д. Саба
65'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Сивасспор
90'
+6
Желтая карточка
Д. Саба
82'
Замена
А. Муса
️️️️
М. Палули
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Х. Хайрадинович
75'
75'
Замена
К. Кейта
️️️️
Р. Ялчин
Желтая карточка
М. Бен Уанес
74'
Замена
С. Баокен
️️️️
Р. Петретта
68'
65'
ГОЛ! 1:2!
М. Градель
Желтая карточка
Р. Петретта
64'
Замена
Ю. Малли
️️️️
А. Кара
61'
57'
Замена
М. Градель
️️️️
Х. Харисис
49'
Желтая карточка
Х. Харисис
46'
Замена
М. Палули
️️️️
С. Камара
ГОЛ! 1:1!
М. Бен Уанес
Пас отдал
Б. Койта
39'
Желтая карточка
М. Фалл
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Саба
Пас отдал
У. Чифтци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
18
Рауль Петретта
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Касымпаша
4
Райан Донк
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
43
Берсант Целина
АП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
10
Макс Градель
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
3-2-2-2
1
Ташкыран
3
Граовац
25
Брума
25
Тирпа
18
Петретта
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
55
Койта
7
Фалл
4-3-3
35
Вурал
88
Османпаша
14
Камара
3
Чифтци
6
Гутас
8
Харисис
6
Ялчин
6
Ульвестад
9
Ятабаре
91
Саба
17
Йесилюрт
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
9
Эйссерик
10
Хайрадинович
35
Кара
10
Малли
10
Малли
35
Кара
18
Петретта
13
Баокен
13
Баокен
18
Петретта
14
Камара
7
Палули
7
Палули
14
Камара
6
Ялчин
6
Кейта
6
Кейта
6
Ялчин
8
Харисис
10
Градель
10
Градель
8
Харисис
Палули
7
Муса
7
Муса
Палули
Остались в запасе
Касымпаша
Сивасспор
4
Райан Донк
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
4
Райан Донк
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Касымпаша - Сивасспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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