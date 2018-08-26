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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Касымпаша
Сивасспор - Касымпаша: обзор матча 26 августа 2018
Сивасспор
26.08.2018, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Касымпаша
78'
Желтая карточка
Д. Павелка
41'
Желтая карточка
С. Попов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
5
Дуглас
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Касымпаша
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
90
Страхил Попов
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
8
Давид Павелка
ЦП
3-1-2
5
Дуглас
12
Меджани
3
Чифтци
37
Рыбалка
2
Коне
70
Робиньо
3-2-1
13
Бен Юссеф
89
Сары
31
Веньо
90
Попов
15
Сербест
7
Трезеге
Остались в запасе
Сивасспор
Касымпаша
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
34
Эрай Бирниджан
ВР
8
Давид Павелка
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
8
Давид Павелка
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Сивасспор - Касымпаша
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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