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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Сивасспор
Касымпаша - Сивасспор: обзор матча 25 января 2021
Касымпаша
25.01.2021, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Сивасспор
6'
Х. Хайрадинович
17'
А. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Сивасспор
90'
+1
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Х. Хайрадинович
88'
Замена
А. Ходжич
️️️️
Ю. Эрдоган
75'
69'
Замена
К. Нинга
️️️️
У. Чифтци
Замена
К. Варга
️️️️
A. Koç
69'
59'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
58'
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Клаудемир
46'
Замена
А. Коне
️️️️
М. Гойано
46'
Замена
️️️️
Ф. Файр
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
24'
ГОЛ! 2:0!
А. Кара
Пас отдал
A. Koç
17'
ГОЛ! 1:0!
Х. Хайрадинович
6'
5'
Желтая карточка
Ф. Файр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-5-1
1
Ташкыран
32
Люккассен
94
Хадергьонай
25
Бречка
4
Хаддади
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
35
Кара
71
8
Бистрович
92
Телин
4-4-2
30
Самасса
3
Чифтци
88
Османпаша
2
Аппиндангойе
87
Гойано
10
Градель
76
Файр
6
Клаудемир
37
Арслан
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
71
7
Варга
7
Варга
71
10
Хайрадинович
34
Хасполат
34
Хасполат
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
15
Ходжич
15
Ходжич
10
Эрдоган
6
Клаудемир
6
Ялчин
6
Ялчин
6
Клаудемир
3
Чифтци
29
Нинга
29
Нинга
3
Чифтци
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
87
Гойано
2
Коне
2
Коне
87
Гойано
Остались в запасе
Касымпаша
Сивасспор
1
Эрдем Канполат
ВР
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
28
Furkan Kulekci
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
24
Loret Sadiku
ЦФ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
28
Furkan Kulekci
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
24
Loret Sadiku
ЦФ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Касымпаша - Сивасспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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