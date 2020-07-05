Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Сивасспор
Касымпаша - Сивасспор: обзор матча 05 июля 2020
Касымпаша
05.07.2020, воскресенье, 18:30
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Сивасспор
77'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Сивасспор
Замена
Т. Бречка
️️️️
М. Тиам
90'
+4
90'
+2
Замена
П. Шкулетич
️️️️
М. Ятабаре
86'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
М. Хакан Яндас
85'
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
М. Гойано
Замена
R. Quaresma
️️️️
Б. Койта
81'
Желтая карточка
Д. Павелка
80'
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Коне
Вторая желтая
Ф. Хадергьонай
62'
59'
Желтая карточка
З. Эрдал
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Д. Ндонгала
58'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
56'
46'
Замена
А. Коне
️️️️
F.
Замена
Д. Павелка
️️️️
Х. Хайрадинович
46'
24'
Желтая карточка
М. Гойано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
11
Fernando
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
23
Furkan Sagman
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-5-1
1
94
Хадергьонай
5
Мерья
4
Хаддади
44
35
Кара
77
Ндонгала
10
Хайрадинович
9
Тиам
25
Тирпа
55
Койта
3-2-2-3
30
Самасса
14
Камара
3
Чифтци
58
Эрдал
87
Гойано
2
Аппиндангойе
5
Кофи
8
Яндас
9
Ятабаре
11
Килинк
11
9
Тиам
25
Бречка
25
Бречка
9
Тиам
77
Ндонгала
10
Эрдоган
10
Эрдоган
77
Ндонгала
10
Хайрадинович
8
Павелка
8
Павелка
10
Хайрадинович
55
Койта
17
17
55
Койта
87
Гойано
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
87
Гойано
8
Яндас
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
8
Яндас
11
2
Коне
2
Коне
11
9
Ятабаре
32
Шкулетич
32
Шкулетич
9
Ятабаре
Остались в запасе
Касымпаша
Сивасспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
23
Furkan Sagman
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
Главный тренер
Месут Баккал
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Остались в запасе
23
Furkan Sagman
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Месут Баккал
Статистика матча Касымпаша - Сивасспор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Сивасспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+