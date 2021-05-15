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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Касымпаша
Сивасспор - Касымпаша: обзор матча 15 мая 2021
Сивасспор
15.05.2021, суббота, 18:00
Турция. Суперлига, 42 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
42'
О. Кайоде
69'
М. Градель
74'
Ю. Эрдоган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Касымпаша
Пенальти не реализован!
А. Коне
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Люккассен
Замена
М. Ятабаре
️️️️
М. Градель
90'
+1
Замена
А. Коне
️️️️
Клаудемир
86'
86'
Замена
F. Kulekci
️️️️
К. Бистрович
74'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ю. Эрдоган
74'
Замена
Х. Эмре Йесилюрт
️️️️
A. Koç
Замена
Х. Феликс
️️️️
К. Нинга
73'
Желтая карточка
А. Сасал Вурал
72'
Желтая карточка
Х. Арслан
70'
ГОЛ! 2:0!
М. Градель
Пас отдал
Ф. Файр
69'
58'
Замена
Y. Dulger
️️️️
Ж. Коомсон
58'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Т. Сербест
53'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
46'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
К. Варга
ГОЛ! 1:0!
О. Кайоде
42'
29'
Желтая карточка
Э. Канполат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Сивасспор
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
3-5-2
35
Вурал
3
Чифтци
58
Эрдал
88
Османпаша
76
Файр
10
Градель
5
Кофи
6
Клаудемир
37
Арслан
29
Нинга
80
Кайоде
4-4-2
1
Канполат
23
Йилдырым
32
Люккассен
25
Бречка
17
Эльмали
10
Хайрадинович
8
Бистрович
71
15
Сербест
7
Коомсон
7
Варга
29
Нинга
7
Феликс
7
Феликс
29
Нинга
6
Клаудемир
2
Коне
2
Коне
6
Клаудемир
10
Градель
9
Ятабаре
9
Ятабаре
10
Градель
7
Коомсон
55
55
7
Коомсон
8
Бистрович
28
28
8
Бистрович
71
80
Йесилюрт
80
Йесилюрт
71
7
Варга
10
Эрдоган
10
Эрдоган
7
Варга
15
Сербест
34
Хасполат
34
Хасполат
15
Сербест
Остались в запасе
Сивасспор
Касымпаша
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Сивасспор - Касымпаша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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