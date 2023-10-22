Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Касымпаша
Сивасспор - Касымпаша: обзор матча 22 октября 2023
Сивасспор
22.10.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Касымпаша
53'
А. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Касымпаша
90'
+4
Желтая карточка
С. Дилли
90'
+3
Замена
С. Дилли
️️️️
М. Фалл
Замена
Р. Манай
️️️️
Р. Квет
88'
85'
Замена
Д. Саддики
️️️️
Х. Хайрадинович
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Ж. Родригес
76'
65'
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
А. Гомис
Замена
Б. Койта
️️️️
Э. Бассан
57'
Замена
А. Пармак
️️️️
Ю. Эмре Конак
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомис
Пас отдал
Ж. Нгой
26'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
11
Айрон Гомис
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
3-1-3-1-2
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
16
Квет
26
Конак
17
Бассан
77
Барроу
17
Капачак
7
Родригес
14
Саис
3-2-2-1-2
1
5
Чифтпинар
18
Гюль
2
Винк
4
Омеруо
3
Аксу
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
7
Нгой
11
Гомис
26
Конак
6
Пармак
6
Пармак
26
Конак
7
Родригес
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Родригес
16
Квет
7
Манай
7
Манай
16
Квет
17
Бассан
55
Койта
55
Койта
17
Бассан
11
Гомис
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
11
Гомис
10
Хайрадинович
17
Саддики
17
Саддики
10
Хайрадинович
7
Фалл
20
Дилли
20
Дилли
7
Фалл
Остались в запасе
Сивасспор
Касымпаша
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Сивасспор - Касымпаша
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Новости команд
Все
Сивасспор
Касымпаша
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+