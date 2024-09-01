01.09.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-3-1-3
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
3
Паулиста
83
Фернандеш
73
Мусрати
22
Свенссон
7
Рашица
7
Мучи
9
Иммобиле
27
Рафа
3-2-3-1-1
35
Вурал
26
Радакович
19
Сонко Сундберг
14
Камара
7
Палули
3
Чифтци
6
8
Харисис
10
Притчард
90
Тургунбоев
7
Манай
7
Рашица
53
Топджу
53
Топджу
7
Рашица
73
Мусрати
27
Ндур
27
Ндур
73
Мусрати
27
Рафа
6
Булут
6
Булут
27
Рафа
7
Мучи
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Мучи
10
Притчард
17
Бассан
17
Бассан
10
Притчард
6
8
Мутуссами
8
Мутуссами
6
90
Тургунбоев
17
Кейта
17
Кейта
90
Тургунбоев
26
Радакович
14
14
26
Радакович
Остались в запасе
Бешикташ
Сивасспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Джордже Николич
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
66
Muhammed Kaya
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
66
Muhammed Kaya
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Бешикташ - Сивасспор
4
5
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
2
3
Нарушения
4
7
Количество передач
263
120
Сейвы
0
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Сивасспора», 4-й тур чемпионата Турциии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Сивасспор»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»