Бывшая жена Бальде Кейта рассказала, как экс-спартаковец изменял ей с Вандой Нарой

Симона Гутьери, бывшая жена экс-нападающего «Спартака» Бальде Кейта, раскрыла подробности измены футболиста.

«Я должна была вернуться обратно в Москву, но не сделала этого, потому что узнала о его встрече с женой Мауро Икарди Вандой. Она прилетала к нему на сборы в Эмираты.

Он сделал худшее из возможного – уехал с чужой женой, которая просто играла с ним. Для меня этот брак сразу закончился. Семья была разрушена.

У нас была шикарная свадьба на 200 гостей, но всего через несколько месяцев мы расстались», – рассказала Гутьери.