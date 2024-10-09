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    • Бывшая жена Бальде Кейта рассказала, как экс-спартаковец изменял ей с Вандой Нарой

    Бывшая жена Бальде Кейта рассказала, как экс-спартаковец изменял ей с Вандой Нарой

    Симона Гутьери, бывшая жена экс-нападающего «Спартака» Бальде Кейта, раскрыла подробности измены футболиста.

    «Я должна была вернуться обратно в Москву, но не сделала этого, потому что узнала о его встрече с женой Мауро Икарди Вандой. Она прилетала к нему на сборы в Эмираты.

    Он сделал худшее из возможного – уехал с чужой женой, которая просто играла с ним. Для меня этот брак сразу закончился. Семья была разрушена.

    У нас была шикарная свадьба на 200 гостей, но всего через несколько месяцев мы расстались», – рассказала Гутьери.

    • Сейчас Бальде выступает за турецкий «Сивасспор».
    • «Спартак» расторг с ним контракт в июле.
    • Описываемые события происходили в январе 2023 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.10.2024 23:39
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