Ванда призналась, что в браке с Икарди спала с экс-футболистом «Спартака»

Бывшая жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди сообщила, что у нее был роман с Бальде Кейта. Отношения с игроком были во время брака.
«Да, я встречалась с Бальде Кейта, но нас разлучили, и я не должна ни перед кем оправдываться.
Причиной расставания было то, что он был женат в это время. Но это был не просто роман, а полноценное ухаживание», – сказала Ванда.
- Кейта, выступавший за «Спартак», развелся с женой после измены с Нарой.
- Ванда в 2024 году развелась с Икарди.
- Ранее Нара была замужем за экс-футболистом ФК «Москва» Макси Лопесом.