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    • Ванда призналась, что в браке с Икарди спала с экс-футболистом «Спартака»

    Ванда призналась, что в браке с Икарди спала с экс-футболистом «Спартака»

    Бывшая жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди сообщила, что у нее был роман с Бальде Кейта. Отношения с игроком были во время брака.

    «Да, я встречалась с Бальде Кейта, но нас разлучили, и я не должна ни перед кем оправдываться.

    Причиной расставания было то, что он был женат в это время. Но это был не просто роман, а полноценное ухаживание», – сказала Ванда.

    • Кейта, выступавший за «Спартак», развелся с женой после измены с Нарой.
    • Ванда в 2024 году развелась с Икарди.
    • Ранее Нара была замужем за экс-футболистом ФК «Москва» Макси Лопесом.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    29.12.2024 10:36
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    Комментарии (10)
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    Diminio
    1735459048
    Ждем ответ Заремды что она переспала с половиной команды Спартака
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1735461043
    ЗМЕЯ.......НУ И РОЖА И ВЫМЯ УЖАС СМОТРЕТЬ а ещё трахать.....по пьяни может быть
    Ответить
    NewLife
    1735461548
    Доктор, муж не удовлетворяет меня Заведите любовника Уже есть трое, но все равно мало секса Странная женщина ! Пожалуйста, так и напишите в справке - "странная женщина", а то муж все на меня: .лядь, .лядь)
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    DMитрий
    1735461986
    Еще была солистка Леночка, Та, что училась на год младше. У нее была склонность к завышению, Она была влюблена в ударника. Ударнику нравилась Оля, Та, что играла на "ионике", А Оле снился соло-гитарист И иногда учитель пения. Учитель пения хоть был и женат, Имел роман с географичкой. Об этом знала вся школа, Не исключая младших классов. Он даже хотел развестись, Но что-то его держало. Может быть трое детей, А может быть директор школы. Ведь тот любил учителя пения. На переменах они целовались. Вот такая вот музыка, Такая, блин, вечная молодость.
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1735462744
    Помойка вонючая
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    АлексМак
    1735463232
    тварь
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    Spartak_forv@
    1735463590
    Продюсерам нужно присмотреться к истории Ванды и Мауро, там можно сериал сделать на несколько сезонов,не хуже чем Корона
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    Oldtrafford83
    1735536280
    На свете много людных мест, дырка Ванды одно из них))
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