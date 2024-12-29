Ванда призналась, что в браке с Икарди спала с экс-футболистом «Спартака»

Бывшая жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди сообщила, что у нее был роман с Бальде Кейта. Отношения с игроком были во время брака.

«Да, я встречалась с Бальде Кейта, но нас разлучили, и я не должна ни перед кем оправдываться.

Причиной расставания было то, что он был женат в это время. Но это был не просто роман, а полноценное ухаживание», – сказала Ванда.