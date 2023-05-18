«В клубе знают, как с нами связаться»: агент Мусы – о возвращении в ЦСКА

Тони Харрис, агент нападающего «Сивасспора» Ахмеда Мусы, рассказал, может ли игрок вернуться в ЦСКА.
– Ахмед перестал попадать в заявку на матчи «Сивасспора». Рассматривает ли Муса возвращение в ЦСКА?
– ЦСКА – особенный клуб для Ахмеда и навсегда останется в его сердце, но сейчас он игрок «Сивасспора» и сконцентрирован на том, чтобы принести пользу команде на финальном отрезке сезона.
Если ЦСКА захочет вернуть Мусу, то в клубе знают, как с нами связаться.
– Правда, что уже после 2018 года Муса мог в третий раз вернуться в ЦСКА?
– Да, несколько лет назад мы вели переговоры.
- 30-летний Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
- На счету нигерийца 61 гол и 33 ассиста в 184 матчах.
Источник: Metaratings