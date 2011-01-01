Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Сивасспор - турнирная таблица

Сивас
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Сайт:
http://www.sivasspor.org.tr
Тренер:
Сервет Четин
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Галатасарай
2
Фенербахче
3
Самсунспор
4
Бешикташ
5
Истанбул Башакшехир
6
Эюпспор
7
Трабзонспор
8
Гезтепе
9
Ризеспор
10
Касымпаша
11
Аланьяспор
12
Кайсериспор
13
Газиантеп
14
Антальяспор
15
Коньяспор
16
Бодрум
17
Сивасспор
18
Хатайспор
19
Адана Демирспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
30
5
1
91
31
60
95
36
26
6
4
90
39
51
84
36
19
7
10
55
41
14
64
36
17
11
8
59
36
23
62
36
16
6
14
60
56
4
54
36
15
8
13
52
47
5
53
36
13
12
11
58
45
13
51
36
13
11
12
59
50
9
50
36
15
4
17
52
58
-6
49
36
11
15
10
62
62
0
48
36
12
9
15
43
50
-7
45
36
11
12
13
45
57
-12
45
36
12
9
15
45
50
-5
45
36
12
8
16
37
62
-25
44
36
12
8
16
44
50
-6
44
36
9
10
17
26
43
-17
37
36
9
8
19
44
60
-16
35
36
6
8
22
47
74
-27
26
36
3
5
28
34
92
-58
14
Команда
1
Галатасарай
2
Фенербахче
3
Гезтепе
4
Трабзонспор
5
Бешикташ
6
Самсунспор
7
Антальяспор
8
Газиантеп
9
Эюпспор
10
Коньяспор
11
Истанбул Башакшехир
12
Ризеспор
13
Аланьяспор
14
Кайсериспор
15
Сивасспор
16
Касымпаша
17
Бодрум
18
Хатайспор
19
Адана Демирспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
3
0
46
15
31
48
18
14
2
2
42
18
24
44
18
10
6
2
36
16
20
36
18
10
5
3
40
22
18
35
18
11
2
5
34
22
12
35
18
11
2
5
32
21
11
35
18
10
4
4
23
22
1
34
18
10
4
4
24
14
10
34
18
10
3
5
33
23
10
33
18
9
5
4
26
19
7
32
18
9
4
5
34
23
11
31
18
9
4
5
33
25
8
31
18
8
5
5
26
21
5
29
18
8
5
5
28
26
2
29
18
7
6
5
29
22
7
27
18
5
8
5
31
32
-1
23
18
5
5
8
15
19
-4
20
18
4
5
9
24
31
-7
17
18
1
3
14
14
42
-28
6
Команда
1
Галатасарай
2
Фенербахче
3
Самсунспор
4
Бешикташ
5
Касымпаша
6
Истанбул Башакшехир
7
Эюпспор
8
Ризеспор
9
Бодрум
10
Аланьяспор
11
Кайсериспор
12
Трабзонспор
13
Гезтепе
14
Коньяспор
15
Газиантеп
16
Антальяспор
17
Хатайспор
18
Сивасспор
19
Адана Демирспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
2
1
45
16
29
47
18
12
4
2
48
21
27
40
18
8
5
5
23
20
3
29
18
6
9
3
25
14
11
27
18
6
7
5
31
30
1
25
18
7
2
9
26
33
-7
23
18
5
5
8
19
24
-5
20
18
6
0
12
19
33
-14
18
18
4
5
9
11
24
-13
17
18
4
4
10
17
29
-12
16
18
3
7
8
17
31
-14
16
18
3
7
8
18
23
-5
16
18
3
5
10
23
34
-11
14
18
3
3
12
18
31
-13
12
18
2
5
11
21
36
-15
11
18
2
4
12
14
40
-26
10
18
2
3
13
23
43
-20
9
18
2
2
14
15
38
-23
8
18
2
2
14
20
50
-30
8

❗Адана Демирспор: -3

❗Адана Демирспор: -3

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
3
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
7
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
6
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
1
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
7
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
00:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+