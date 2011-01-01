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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Сивасспор
Результаты
€ 600 тыс
Сивасспор - результаты матчей
Сивас
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Сайт:
http://www.sivasspor.org.tr
Тренер:
Сервет Четин
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Турция. Супер-Лига. 2011/2012
Турция. Супер-Лига. 2010/2011
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Турции. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
31.05 | 19:00
Аланьяспор
2 : 0
Сивасспор
18.05 | 19:00
Самсунспор
1 : 0
Сивасспор
11.05 | 16:00
Сивасспор
0 : 0
Бодрум
03.05 | 19:00
Галатасарай
4 : 1
Сивасспор
26.04 | 16:00
Сивасспор
2 : 0
Антальяспор
19.04 | 13:30
Касымпаша
3 : 1
Сивасспор
13.04 | 19:00
Сивасспор
1 : 3
Фенербахче
05.04 | 13:30
Ризеспор
1 : 1
Сивасспор
29.03 | 13:30
Сивасспор
5 : 1
Адана Демирспор
16.03 | 16:00
Хатайспор
3 : 2
Сивасспор
09.03 | 13:30
Сивасспор
3 : 1
Гезтепе
03.03 | 20:30
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Сивасспор
22.02 | 13:30
Сивасспор
1 : 1
Коньяспор
15.02 | 13:30
Газиантеп
2 : 1
Сивасспор
08.02 | 19:00
Сивасспор
0 : 2
Бешикташ
31.01 | 20:00
Эюпспор
1 : 0
Сивасспор
25.01 | 13:30
Сивасспор
5 : 2
Кайсериспор
20.01 | 20:00
Трабзонспор
4 : 0
Сивасспор
12.01 | 13:30
Сивасспор
1 : 1
Аланьяспор
21.12 | 16:00
Сивасспор
0 : 0
Самсунспор
13.12 | 20:00
Бодрум
2 : 0
Сивасспор
08.12 | 16:00
Сивасспор
2 : 3
Галатасарай
29.11 | 20:00
Антальяспор
2 : 1
Сивасспор
24.11 | 13:30
Сивасспор
0 : 0
Касымпаша
10.11 | 19:00
Фенербахче
4 : 0
Сивасспор
02.11 | 13:30
Сивасспор
2 : 1
Ризеспор
25.10 | 20:00
Адана Демирспор
2 : 4
Сивасспор
20.10 | 13:30
Сивасспор
3 : 2
Хатайспор
05.10 | 16:00
Гезтепе
3 : 2
Сивасспор
27.09 | 20:00
Сивасспор
1 : 2
Истанбул Башакшехир
21.09 | 17:00
Коньяспор
0 : 0
Сивасспор
14.09 | 17:00
Сивасспор
3 : 2
Газиантеп
01.09 | 21:45
Бешикташ
2 : 0
Сивасспор
24.08 | 19:15
Сивасспор
0 : 1
Эюпспор
17.08 | 19:15
Кайсериспор
1 : 2
Сивасспор
11.08 | 19:15
Сивасспор
0 : 0
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