В воскресенье, 5 мая, «Галатасарай» дома сыграет с «Сивасспором». Игра состоится в 35 туре Суперлиги и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Галатасарай»

Команда лидирует в чемпионате Турции. Коллектив набрал 93 очка, выиграл 30 встреч, трижды сыграл вничью и потерпел только одно поражение. «Галатасарай» забил 80 голов и пропустил 21 мяч.

В предыдущем матче команда обыграла «Адану Демирспор» со счетом 3:0.

«Сивасспор»

«Сивасспор» идет на девятом месте в турнирной таблице. Команда выиграла 12 матчей, в 12 играх сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Сивасспор» забил 41 гол и пропустил 45 мячей. Команда имеет в своем активе 48 очков.

«Сивасспор» в предыдущем матче обыграл «Коньяспор» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Сивасспор»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Галатасарай», еще в одной игре была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке поставим на «Галатасарай» – 1.18.