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  • «Сивасспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

«Сивасспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

8 декабря 2024, 14:50
Сивасспор
08.12.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Галатасарай
25' Г. Родригеш 90+1' T. Böke
36' Ю. Акгюн 45+9' В. Осимхен (П) 53' Б. Йилмаз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
1
Джордже Николич
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
20
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К) ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
9
Рей Манай
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Метехан Балтаджи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Юнус Акгюн
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
21
Эмре Гекай
ПВ
11
Квинси Мениг
ПВ
46
Turac Böke
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
38
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
93
Хаким Зиеш
ПВ
30
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Николич
20
Сонко Сундберг
3
Чифтци
15
Пунгурас
26
Радакович
7
Палули
8
Харисис
10
Родригеш
55
Койта
9
Манай
2-1-3-2-2
16
Муслера
23
Санчес
3
Балтаджи
34
Торрейра
19
Акгюн
18
Кутлу
8
Сара
7
Салаи
21
Йилмаз
45
Осимхен
10
Мертенс
1
Николич
35
Вурал
35
Вурал
1
Николич
8
Харисис
6
Йигитер
6
Йигитер
8
Харисис
53
10
Притчард
10
Притчард
53
26
Радакович
46
46
26
Радакович
10
Родригеш
17
Кейта
17
Кейта
10
Родригеш
45
Осимхен
15
Нельссон
15
Нельссон
45
Осимхен
10
Мертенс
38
Йелерт
38
Йелерт
10
Мертенс
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
19
Акгюн
30
Батшуайи
30
Батшуайи
19
Акгюн
Остались в запасе
Сивасспор
Галатасарай
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
21
Эмре Гекай
ПВ
11
Квинси Мениг
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
93
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
21
Эмре Гекай
ПВ
11
Квинси Мениг
ПВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
93
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Сивасспор - Галатасарай
6
4
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
8
Офсайды
3
0
Количество передач
387
390
Сейвы
6
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.64
2.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Сивасспор» против «Галатасарая», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сивасспор»«Галатасарай»

«Сивасспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Сивасспор
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