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Смотреть прямую трансляцию матча «Сивасспор» против «Галатасарая», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сивасспор» – «Галатасарай»