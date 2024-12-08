08.12.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Сивасспор
Сивасспор
3-2-1-1-2
1
Николич
20
Сонко Сундберг
3
Чифтци
15
Пунгурас
26
Радакович
7
Палули
8
Харисис
10
Родригеш
55
Койта
9
Манай
2-1-3-2-2
16
Муслера
23
Санчес
3
Балтаджи
34
Торрейра
19
Акгюн
18
Кутлу
8
Сара
7
Салаи
21
Йилмаз
45
Осимхен
10
Мертенс
1
Николич
35
Вурал
35
Вурал
1
Николич
8
Харисис
6
Йигитер
6
Йигитер
8
Харисис
53
10
Притчард
10
Притчард
53
26
Радакович
46
46
26
Радакович
10
Родригеш
17
Кейта
17
Кейта
10
Родригеш
45
Осимхен
15
Нельссон
15
Нельссон
45
Осимхен
10
Мертенс
38
Йелерт
38
Йелерт
10
Мертенс
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
19
Акгюн
30
Батшуайи
30
Батшуайи
19
Акгюн
Остались в запасе
Сивасспор
Галатасарай
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
21
Эмре Гекай
ПВ
11
Квинси Мениг
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
93
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
21
Эмре Гекай
ПВ
11
Квинси Мениг
ПВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
93
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Сивасспор - Галатасарай
6
4
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
8
Офсайды
3
0
Количество передач
387
390
Сейвы
6
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.64
2.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Сивасспор» против «Галатасарая», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сивасспор» – «Галатасарай»
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Источник: «Бомбардир»