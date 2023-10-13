Игрок Камеруна похвалил Москву и Собянина

Футболист сборной Камеруна Клинтон Н’Жи похвалил Москву после товарищеского матча с Россией (0:1).

«Москва намного лучше, чем Сивас и Стамбул. Это даже не обсуждается. Тут все очень развито, хорошая инфраструктура. Тот же Сивас – просто небольшая деревня в Турции. Москва для меня один из лучших городов в мире!

Мэр Москвы [Сергей Собянин] делает хорошую работу для того, чтобы город развивался. Здесь легко жить», – сказал Клинтон.