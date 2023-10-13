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    Игрок Камеруна похвалил Москву и Собянина

    Футболист сборной Камеруна Клинтон Н’Жи похвалил Москву после товарищеского матча с Россией (0:1).

    «Москва намного лучше, чем Сивас и Стамбул. Это даже не обсуждается. Тут все очень развито, хорошая инфраструктура. Тот же Сивас – просто небольшая деревня в Турции. Москва для меня один из лучших городов в мире!

    Мэр Москвы [Сергей Собянин] делает хорошую работу для того, чтобы город развивался. Здесь легко жить», – сказал Клинтон.

    • Н’Жи выступал за «Динамо» с 2019 по 2022 год. В составе бело-голубых камерунец становился финалистом Кубка России.
    • Сейчас Клинтон в турецком «Сивасспоре».
    • Собянина переизбрали в сентябре.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2023 22:40
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