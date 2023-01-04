Президент «Сивасспора» объяснил, почему им не нужен Дзюба

Президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз опроверг новость о возможном переходе Артема Дзюбы в турецкий клуб.
«Переход Дзюбы? Это просто сплетни. Нам нужны готовые игроки, а у Дзюбы было очень мало матчей. Он никогда не выходил на первый план», – сказал Отякмаз.
Сообщалось, что агенты россиянина предлагали его услуги «Сивасспору».
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: телеграм-канал Sport24