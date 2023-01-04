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Президент «Сивасспора» объяснил, почему им не нужен Дзюба

4 января 2023, 12:55
4

Президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз опроверг новость о возможном переходе Артема Дзюбы в турецкий клуб.

«Переход Дзюбы? Это просто сплетни. Нам нужны готовые игроки, а у Дзюбы было очень мало матчей. Он никогда не выходил на первый план», – сказал Отякмаз.

Сообщалось, что агенты россиянина предлагали его услуги «Сивасспору».

  • 34-летний Дзюба – свободный агент.
  • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
  • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Сивасспор Дзюба Артем
Комментарии (4)
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PAREVG.
1672827088
Забом.жевал онаний
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Давид59
1672829689
Интересно, у них пивас-спор тоже есть?
Ответить
Diminio
1672830331
В Бзеню,дрочить на лавке
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Diminio
1672830574
В Турции нет геев, это не Питер, дроч на лавке не оценили
Ответить
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