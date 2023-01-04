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    Президент «Сивасспора» объяснил, почему им не нужен Дзюба

    Президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз опроверг новость о возможном переходе Артема Дзюбы в турецкий клуб.

    «Переход Дзюбы? Это просто сплетни. Нам нужны готовые игроки, а у Дзюбы было очень мало матчей. Он никогда не выходил на первый план», – сказал Отякмаз.

    Сообщалось, что агенты россиянина предлагали его услуги «Сивасспору».

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Diminio 8 минут назад

      В Турции нет геев, это не Питер, дроч на лавке не оценили

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      Рейтинг: +13

      Diminio 12 минут назад

      В Бзеню,дрочить на лавке

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      Рейтинг: +6106

      Давид59 22 минуты назад

      Интересно, у них пивас-спор тоже есть?

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      Рейтинг: +5070

      PAREVG. 1 час назад

      Забом.жевал онаний

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