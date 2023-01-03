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    В «Сивасспоре» отреагировали на новость об интересе к Дзюбе

    Помощник президента «Сивасспора» Орай Отякмаз рассказал, рассматривает ли клуб кандидатуру нападающего Артема Дзюбы.

    «Агенты Дзюбы предложили нам его. Мы пока проверяем игрока. Не делали никаких движений. Решать будет тренер.

    Если он скажет да, а также детали контракта будут хорошими, все возможно!» – сказал Отякмаз.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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