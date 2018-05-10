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  • Туран дисквалифицирован на 16 матчей за атаку бокового судьи и угрозы главному арбитру

Туран дисквалифицирован на 16 матчей за атаку бокового судьи и угрозы главному арбитру

10 мая 2018, 19:36
9

Полузащитник «Истанбула» Арда Туран дисквалифицирован на 16 матчей по итогам встречи 32-го тура Суперлиги против «Сивасспора» (1:1), сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

Игрок не согласился с решением бокового арбитра и толкнул его в грудь, после чего главный судья удалил Турана.

Десять матчей дисквалификации хавбек получил за толчок бокового арбитра, по три – за оскорбления главного арбитра и угрозы ему. Также Туран должен выплатить штраф размером более 7,5 тысяч евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Туран Арда
Комментарии (9)
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ZAITZEFF2011
1525970706
Хамство в футболе становится отличительной чертой нашего времени.
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Mirex_CSKA
1525970866
Сначало бутцой в Испании кидался в бокового,теперь толкает) Весёлый парень)
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Etiainen
1525971187
животное
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OfaZavr
1525971339
очень суровый вердикт вынесли, судьи конечно доводят порою но все равно стоит держать себя в руках.
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Shogun
1525974670
А судья то мудак, там штрафной явный, а не аут и таких ло...ов на бровках с каждым годом все больше и больше, достаточно даже на ЛЧ глянуть, как косячат и за уши определенный клуб за уши тащят
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ufos73
1525975021
И выпороть прямо в центре поля надо было!
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С-Пб on-line
1525982885
Да его уже давно пора гнать из футбола, по мидор
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fitt
1525997676
Зачем переходил в Барсу? И так было ясно, что Туран не выиграет конкуренцию у других игроков. Возможно был бы сейчас ключевым игроком в Атлетико если бы остался, а сейчас бегает в чемпионате Турции
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zigbert
1526032888
Все в соответствии с футбольным законом.В дальнейшем будет поосторожней.
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