Туран дисквалифицирован на 16 матчей за атаку бокового судьи и угрозы главному арбитру

Полузащитник «Истанбула» Арда Туран дисквалифицирован на 16 матчей по итогам встречи 32-го тура Суперлиги против «Сивасспора» (1:1), сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.
Игрок не согласился с решением бокового арбитра и толкнул его в грудь, после чего главный судья удалил Турана.
Десять матчей дисквалификации хавбек получил за толчок бокового арбитра, по три – за оскорбления главного арбитра и угрозы ему. Также Туран должен выплатить штраф размером более 7,5 тысяч евро.
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Источник: Бомбардир.ру