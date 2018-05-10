Туран дисквалифицирован на 16 матчей за атаку бокового судьи и угрозы главному арбитру

Полузащитник «Истанбула» Арда Туран дисквалифицирован на 16 матчей по итогам встречи 32-го тура Суперлиги против «Сивасспора» (1:1), сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

Игрок не согласился с решением бокового арбитра и толкнул его в грудь, после чего главный судья удалил Турана.

Десять матчей дисквалификации хавбек получил за толчок бокового арбитра, по три – за оскорбления главного арбитра и угрозы ему. Также Туран должен выплатить штраф размером более 7,5 тысяч евро.