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    Туран дисквалифицирован на 16 матчей за атаку бокового судьи и угрозы главному арбитру

    Полузащитник «Истанбула» Арда Туран дисквалифицирован на 16 матчей по итогам встречи 32-го тура Суперлиги против «Сивасспора» (1:1), сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

    Игрок не согласился с решением бокового арбитра и толкнул его в грудь, после чего главный судья удалил Турана.

    Десять матчей дисквалификации хавбек получил за толчок бокового арбитра, по три – за оскорбления главного арбитра и угрозы ему. Также Туран должен выплатить штраф размером более 7,5 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2018 19:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 13:01

      Все в соответствии с футбольным законом.В дальнейшем будет поосторожней.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +62

      fitt 11 мая 2018, 03:14

      Зачем переходил в Барсу? И так было ясно, что Туран не выиграет конкуренцию у других игроков. Возможно был бы сейчас ключевым игроком в Атлетико если бы остался, а сейчас бегает в чемпионате Турции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 мая 2018, 23:08

      Да его уже давно пора гнать из футбола, по мидор

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 мая 2018, 20:57

      И выпороть прямо в центре поля надо было!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 10 мая 2018, 20:51

      А судья то мудак, там штрафной явный, а не аут и таких ло...ов на бровках с каждым годом все больше и больше, достаточно даже на ЛЧ глянуть, как косячат и за уши определенный клуб за уши тащят

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 19:55

      очень суровый вердикт вынесли, судьи конечно доводят порою но все равно стоит держать себя в руках.

      1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 10 мая 2018, 19:53

      животное

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 10 мая 2018, 19:47

      Сначало бутцой в Испании кидался в бокового,теперь толкает) Весёлый парень)

      1
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 10 мая 2018, 19:45

      Хамство в футболе становится отличительной чертой нашего времени.

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