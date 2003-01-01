Туран – о приговоре суда: «Я ни в чем не виноват. Счастлив, что все закончилось»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран, выступающий на правах аренды за «Истанбул Башакшехир», прокомментировал приговор суда.

«Я счастлив, что все закончилось. Я ни в чем не виноват. Никакого преступления не совершал, были свидетели, которые дали показания. Я профессионал, который хочет делать свою работу, а также быть дома, чтобы обеспечивать своей семье лучшую жизнь», – цитирует Турана Digi Sport.

Туран был приговорен судом к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно. Его признали виновным в стрельбе из пистолета, хранении нелицензионного оружия и преднамеренном нападении.