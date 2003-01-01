Туран – о приговоре суда: «Я ни в чем не виноват. Счастлив, что все закончилось»

Турция тоже страна дикарей...
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран, выступающий на правах аренды за «Истанбул Башакшехир», прокомментировал приговор суда.
«Я счастлив, что все закончилось. Я ни в чем не виноват. Никакого преступления не совершал, были свидетели, которые дали показания. Я профессионал, который хочет делать свою работу, а также быть дома, чтобы обеспечивать своей семье лучшую жизнь», – цитирует Турана Digi Sport.
Туран был приговорен судом к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно. Его признали виновным в стрельбе из пистолета, хранении нелицензионного оружия и преднамеренном нападении.
- Инцидент с участием Арды Турана и поп-певца Беркая Шахина случился в октябре 2018 года. Футболист «Барселоны» в ночном клубе сказал жене исполнителя Озлем Аде, что «не упустил бы такую девушку, если бы не был женат».
- Туран и Шахин подрались, последний получил перелом носа. Позже Туран попросил прощения у Шахина, приехав к нему домой с пистолетом и предложив застрелить себя.