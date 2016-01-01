Арда Туран получил два года и восемь месяцев условно за нападение на поп-певца

Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», приговорен судом к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

Футболист получил условный срок, так как ранее не был судим. Суд признал Турана виновным в стрельбе из пистолета, хранении нелицензионного оружия и преднамеренном нападении. При этом суд оправдал Турана по статье «Сексуальные домогательства».