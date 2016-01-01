Арда Туран получил два года и восемь месяцев условно за нападение на поп-певца

Все из за баб. ЛАн в Турции все норм с этим а не как в шелудивой гейропе или петушиной Москве - голубятне.
Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», приговорен судом к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.
Футболист получил условный срок, так как ранее не был судим. Суд признал Турана виновным в стрельбе из пистолета, хранении нелицензионного оружия и преднамеренном нападении. При этом суд оправдал Турана по статье «Сексуальные домогательства».
- Инцидент с участием Арды Турана и поп-певца Беркая Шахина случился в октябре 2018 года. Футболист «Барселоны» в ночном клубе сказал жене исполнителя Озлем Аде, что «не упустил бы такую девушку, если бы не был женат». Туран и Шахин подрались, последний получил перелом носа.
- Позже Туран попросил прощения у Шахина, приехав к нему домой с пистолетом и предложив застрелить себя.
- Турану грозило 12 лет лишения свободы.