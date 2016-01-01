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    Арда Туран получил два года и восемь месяцев условно за нападение на поп-певца

    Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», приговорен судом к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

    Футболист получил условный срок, так как ранее не был судим. Суд признал Турана виновным в стрельбе из пистолета, хранении нелицензионного оружия и преднамеренном нападении. При этом суд оправдал Турана по статье «Сексуальные домогательства».

    • Инцидент с участием Арды Турана и поп-певца Беркая Шахина случился в октябре 2018 года. Футболист «Барселоны» в ночном клубе сказал жене исполнителя Озлем Аде, что «не упустил бы такую девушку, если бы не был женат». Туран и Шахин подрались, последний получил перелом носа.
    • Позже Туран попросил прощения у Шахина, приехав к нему домой с пистолетом и предложив застрелить себя.
    • Турану грозило 12 лет лишения свободы.

    Источник: BBC

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3326

      dinar7777dinar 43 минуты назад

      Все из за баб. ЛАн в Турции все норм с этим а не как в шелудивой гейропе или петушиной Москве - голубятне.

      0
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      Рейтинг: +1316

      Томик 46 минут назад

      Когда-то к новоиспечённой жене моего взводника приехал её бывший парень с ружьём. Тоже хотел предложить ей застрелить его, вероятно, но вышло наоборот. Так что певцу несказанно повезло.

      0
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      Рейтинг: +10559

      Garrincha58 1 час назад

      у нас за стул полтора года а там за пистолет условно

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      Рейтинг: +1316

      Томик > Garrincha58 51 минуту назад

      И сломанный нос.

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      Рейтинг: +1000

      GermanVo 1 час назад

      А где замес то?? Показали какие-то обнимания и всё. За что 2.8 условно?

      0
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      Рейтинг: +11554

      bset 1 час назад

      Даже в Турции более справедливое правосудие. Хуже нашего, наверное, только КНДР.

      2
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      Рейтинг: +1207

      Борат 1 час назад

      повезло что это был певец, а не ПАК !

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