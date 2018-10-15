The Sun: Турану грозит 12 лет тюрьмы за нападение на турецкого певца

10-го октября «Бомбардир» писал об инциденте с участием Арды Турана и поп-певца Беркая Шахина.

Футболист «Барселоны» в ночном клубе сказал жене исполнителя Озлем Аде, что «не упустил бы такую девушку, если бы не был женат». Туран и Шахин подрались, последний получил перелом носа.

Позже 31-летний Туран попросил прощения у Шахина, приехав к нему домой с пистолетом и предложив застрелить себя.

По информации The Sun, наказание игрока сборной Турции оценивается на 12 лет лишения свободы.

С января Туран выступает за «Истанбул ББ». Арендный контракт рассчитан до июня 2020 года.