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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    The Sun: Турану грозит 12 лет тюрьмы за нападение на турецкого певца

    10-го октября «Бомбардир» писал об инциденте с участием Арды Турана и поп-певца Беркая Шахина.

    Футболист «Барселоны» в ночном клубе сказал жене исполнителя Озлем Аде, что «не упустил бы такую девушку, если бы не был женат». Туран и Шахин подрались, последний получил перелом носа.

    Позже 31-летний Туран попросил прощения у Шахина, приехав к нему домой с пистолетом и предложив застрелить себя.

    По информации The Sun, наказание игрока сборной Турции оценивается на 12 лет лишения свободы.

    С января Туран выступает за «Истанбул ББ». Арендный контракт рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: The Sun

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    15.10.2018 19:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 октября 2018, 10:22

      Турецкий футболист не побоялся драться без четверых помощников и без стула.
      Наши герои не настолько смелые.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 октября 2018, 07:11

      Какая-то лавина футбольных проишествий. Кто там на очереди?

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 15 октября 2018, 23:02

      Мир вышел на охоту футболистов, или футболисты вышли на охоту...
      Кароче говоря только футболисты на главных обложках газет, весело будет скоро

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 15 октября 2018, 21:21

      Да наши святоши просто ангелы в сравнении с остальными))

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 октября 2018, 20:48

      Его извинения намного страшнее выглядят самой драки. Мы, конечно, знали, что Туран парень горячих кровей, но чтобы со стволом приезжать прощения просить, нее-ее, такого представить не мог.

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 20:01

      Пугающий срок.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 15 октября 2018, 20:50

      скорее всего по совокупности - хулиганство+побои+ствол, вот и накапало.
      ------------
      10 мая 2018

      Полузащитник «Истанбулспора» Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», наказан за нападение на судью.
      Его дисквалифицировали на 16 матчей чемпионата Турции и оштрафовали на 9200 долларов.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Cules2013 16 октября 2018, 00:04

      Какое там хулиганство? Личные неприязненные отношения (конфликт). Один на один. Вот у Мамаева, Кокорина и ещё троих - чистая хулиганка! В общественном месте напали, потом догнали одного, свалили и добивали...

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 октября 2018, 19:50

      Пусть заезжает на кичу к Кокорину и Мамаеву - троим веселее будет

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > Lester84 16 октября 2018, 05:06

      Воротчика бы им еще прислать и можно сборную бутырки организовать)))

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 15 октября 2018, 19:36

      И потом некому играть в футбол, так как всех футболистов посадят.

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      Рейтинг: +302

      гууд > Бомбардиръ 15 октября 2018, 20:37

      Свято место пустым не бывает

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