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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Туран подрался с турецким певцом, а потом извинился перед ним и предложил ему застрелить себя 

    Полузащитник «Истанбула» Арда Туран подрался с турецким певцом Беркаем Шахином. Об этом сообщает Goal со ссылкой на турецкие СМИ.

    Инцидент произошел в ночном клубе, где находился Беркай со своей женой. Сообщается, что Туран начал приставать к жене певца. В частности футболист говорил: «Если бы я не был женат, я бы не упустил такую девушку, как ты».

    Беркай и Туран подрались, в результате чего у певца был сломан нос. Беркая увезли в больницу. Сообщается, что позже Туран взял пистолет, приехал к Беркаю и сказал: «Я не знал, что она твоя жена. Мне жаль, можешь меня убить». Как отреагировал на это певец, неизвестно.

    Позже Туран опубликовал заявление в строис в своем инстаграме. Футболист отрицает обстоятельства, при которых произошел инцидент, но не сам факт произошедшего.

    «Хочу сделать заявление о сообщениях в газетах. Произошел спор в том месте, где я отдыхал со своими друзьями. Но причина не в чести и непорочности, как сообщалось. Это невозможно», – написал Туран.

    Источник: Goal

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    10.10.2018 22:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 октября 2018, 10:04

      КокоМама, берите на вообружение.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 09:38

      Драться один на один ,более менее справедливо ,хотя и здесь есть нюансы. Но когда на беззащитного человека набрасывается стая хамов - это совсем другое.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2018, 06:02

      Турану надо и жене своей предложить пистолет. Она-то точно выстрелит.

      2
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      Рейтинг: +918

      shikari__ 10 октября 2018, 23:34

      нет, это уже не смешно, сначала Валенсия, теперь Туран, так и высматривают, что в нашем футболе происходит, самим придумать, что нибудь оригинальное мозгов не хватает. ОСТАНОВИТЕСЬ!

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 октября 2018, 23:13

      Я так понимаю это специальный вброс, мол видите, что там наши когда и ЕВРОПАХ шалят. Так давайте и наших поймем и простим.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Yev 10 октября 2018, 23:23

      Посмотрите видео,водитель ударил маленького щуплого Мамаева,за что ему навешали долей,нос ему сломал такой же как он бычара.Кокорин и это хорошо видно пытался предотвратить драку.

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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Yev 10 октября 2018, 23:26

      так Турция не цэ Европа.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > александр п 11 октября 2018, 05:59

      Маленький щупленький - брат Кокошки. Мамаев в белой шапке. И несмотря на щуплость, мелкий Кокорин первым набросился на водителя, также нагло лез граблями в лицо Паку и второму чиновнику.
      Хватит защищать мразей! Или ты из их компашки?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ljungberg9 11 октября 2018, 07:37

      Может быть,на видео вообще не понятно,кто там кто.Но чётко видно ,что драку начал водитель ,ударив маленького щуплого.И видно ,что до этого человек похожий на Кокорина,пытался предотвратить драку.Нет никаких оснований обвинять Кокорина и Мамаева исходя из этого видео.Тем более называть их мразями.ИМХО кто то просто захотел срубить бабла.До того как посмотреть видео,как сразу увидел смонтированное,я как и все повёлся на всю эту туфту.И просто искупляю свою вину перед этими футболистами,так как поливал их будь здоров,можете почитать мои комменты ,если не верите.

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