Туран подрался с турецким певцом, а потом извинился перед ним и предложил ему застрелить себя 

Полузащитник «Истанбула» Арда Туран подрался с турецким певцом Беркаем Шахином. Об этом сообщает Goal со ссылкой на турецкие СМИ.

Инцидент произошел в ночном клубе, где находился Беркай со своей женой. Сообщается, что Туран начал приставать к жене певца. В частности футболист говорил: «Если бы я не был женат, я бы не упустил такую девушку, как ты».

Беркай и Туран подрались, в результате чего у певца был сломан нос. Беркая увезли в больницу. Сообщается, что позже Туран взял пистолет, приехал к Беркаю и сказал: «Я не знал, что она твоя жена. Мне жаль, можешь меня убить». Как отреагировал на это певец, неизвестно.

Позже Туран опубликовал заявление в строис в своем инстаграме. Футболист отрицает обстоятельства, при которых произошел инцидент, но не сам факт произошедшего.

«Хочу сделать заявление о сообщениях в газетах. Произошел спор в том месте, где я отдыхал со своими друзьями. Но причина не в чести и непорочности, как сообщалось. Это невозможно», – написал Туран.