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Арда Туран
Статистика
Арда Туран - статистика
Завершил карьеру
30 января 1987 (39), Стамбул
#66 | Полузащитник
177 см | 76 кг
Турция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 3
28.11.2019
Рома
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Вольфсберг
0 : 3
07.11.2019
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
24.10.2019
Вольфсберг
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
03.10.2019
Боруссия М
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Рома
4 : 0
19.09.2019
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
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