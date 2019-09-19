Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Истанбул Башакшехир
Рома - Истанбул Башакшехир: обзор матча 19 сентября 2019
Рома
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 1 тур
4 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
42'
Ж. Кайсара (АГ)
42'
Ж. Кайсара (АГ)
58'
Э. Джеко
58'
Э. Джеко
71'
Н. Дзаньоло
71'
Н. Дзаньоло
90+3'
Д. Клюйверт
90+3'
Д. Клюйверт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 8:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Н. Дзаньоло
90'
+3
ГОЛ! 7:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Н. Дзаньоло
90'
+3
77'
Замена
️️️️
Д. Ба
Замена
️️️️
Н. Калинич
74'
Желтая карточка
Ж. Верету
73'
Желтая карточка
Ж. Верету
73'
Замена
️️️️
Ж. Верету
72'
ГОЛ! 6:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Э. Джеко
71'
ГОЛ! 5:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Э. Джеко
71'
69'
Замена
️️️️
А. Окечукву
Желтая карточка
Жуан
66'
Желтая карточка
Жуан
66'
64'
Замена
️️️️
Э. Кривелли
Замена
️️️️
Л. Пеллегрини
64'
ГОЛ! 4:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Н. Дзаньоло
58'
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Н. Дзаньоло
58'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Кайсара
Пас отдал
Л. Спинаццола
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Кайсара
Пас отдал
Л. Спинаццола
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
37
Спинаццола
15
Жуан
11
Коларов
17
Фасио
24
Диавара
4
Кристанте
10
Дзаньоло
19
Клюйверт
15
Пасторе
10
Джеко
3-2-3-1-2
34
Гюнок
26
Понк
80
Кайсара
3
Клиши
21
Текдемир
9
Алексич
17
Кахведжи
5
Топал
66
Туран
10
Вишча
10
8
Гульбрандсен
17
Верету
17
Верету
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
9
Калинич
9
Калинич
14
Окечукву
14
Окечукву
27
Кривелли
27
Кривелли
19
Ба
19
Ба
Остались в запасе
Рома
Истанбул Башакшехир
22
Генрих Мхитарян
ЦП
83
Антонио Миранте
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
83
Антонио Миранте
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Рома - Истанбул Башакшехир
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Арена
Новости команд
Все
Рома
Истанбул Башакшехир
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+