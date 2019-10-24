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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Вольфсберг
Истанбул Башакшехир - Вольфсберг: обзор матча 24 октября 2019
Истанбул Башакшехир
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа J, 3 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсберг
78'
И. Кахведжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Вольфсберг
ГОЛ! 1:0!
И. Кахведжи
78'
Желтая карточка
М. Шкртел
44'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
30'
Желтая карточка
Э. Кривелли
21'
Начало матча
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Вольфсберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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Истанбул Башакшехир
Вольфсберг
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