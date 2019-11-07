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Расписание матчей
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Вольфсберг - Истанбул Башакшехир
Вольфсберг - Истанбул Башакшехир: обзор матча 07 ноября 2019
Вольфсберг
07.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа J, 4 тур
0 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
73'
Э. Вишча (П)
84'
Э. Кривелли
87'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Истанбул Башакшехир
87'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кривелли
Пас отдал
Ж. Кайсара
84'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кривелли
Пас отдал
Э. Вишча
76'
Желтая карточка
Э. Кривелли
Вторая желтая
Н. Рнич
73'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Вишча
70'
Желтая карточка
М. Топал
55'
Желтая карточка
Г. Клиши
Желтая карточка
Н. Рнич
51'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Вольфсберг - Истанбул Башакшехир
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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