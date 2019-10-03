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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Боруссия М
Истанбул Башакшехир - Боруссия М: обзор матча 03 октября 2019
Истанбул Башакшехир
03.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа J, 2 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
55'
Э. Вишча
90+1'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Боруссия М
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
П. Херрманн
Пас отдал
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
86'
84'
Желтая карточка
П. Херрманн
64'
Желтая карточка
К. Крамер
ГОЛ! 1:0!
Э. Вишча
Пас отдал
Э. Кривелли
55'
53'
Желтая карточка
Н. Эльведи
40'
Желтая карточка
Б. Эмболо
Желтая карточка
Ж. Кайсара
25'
Желтая карточка
М. Шкртел
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
3-2-1-1-2
34
Гюнок
21
Текдемир
3
Клиши
37
Шкртел
9
Алексич
80
Кайсара
17
Кахведжи
10
Вишча
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
4-2-1-3
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
14
Плеа
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Боруссия М
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Боруссия М
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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