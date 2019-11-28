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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Рома
Истанбул Башакшехир - Рома: обзор матча 28 ноября 2019
Истанбул Башакшехир
28.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 5 тур
0 : 3
Завершен
Рома
30'
Ж. Верету (П)
41'
Д. Клюйверт
45+1'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Рома
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Пеллегрини
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Л. Пеллегрини
35'
Желтая карточка
А. Коларов
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Верету
Желтая карточка
М. Топал
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
3-3-1-2
34
Гюнок
3
Клиши
24
Епуряну
37
Шкртел
17
Кахведжи
5
Топал
14
Окечукву
10
Вишча
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
4-1-2-2-1
13
Лопес
18
Сантон
6
Смоллинг
23
Манчини
11
Коларов
24
Диавара
10
Дзаньоло
17
Верету
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Рома
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
22
Генрих Мхитарян
ЦП
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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