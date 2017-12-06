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    • Туран вылечил зубы и может сыграть за «Барселону» впервые в сезоне

    Туран вылечил зубы и может сыграть за «Барселону» впервые в сезоне

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран готов впервые в текущем сезоне выйти на поле в официальном матче. Об этом сообщил ресурс Sport.es.

    Согласно источнику, 30-летний игрок сборной Турции пропустил старт сезона из-за проблем с зубами.

    Хавбек пополнил состав сине-гранатовых в июле 2015 года, перейдя из «Атлетико» за 34 миллиона евро. В составе клуба он дважды выиграл Кубок Испании, по одному разу – чемпионат и Суперкубок страны.

    Ранее сообщалось об интересе к Турану со стороны «Галатасарая», «Монако», клубов Серии А и чемпионата Китая. Каталонский клуб может включить его в сделку по покупке полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

    Подопечные Эрнесто Вальверде оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов и лидируют в турнирной таблице Примеры. В воскресенье команда встретится с «Вильярреалом» в рамках 15-го тура чемпионата.

    Источник: Sport.es

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    06.12.2017 19:18
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    Комментарии (5)
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    Cubinec1989
    1512580627
    пропустил начало сезона из за проблем с зубами...Ип@ть там зубные феи)))
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    Chesn0k
    1512580652
    насваем закидывался?
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    FRZZ
    1512586296
    Вот оно , что. Оказывается Арда Туран лечил зубы.
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    kella
    1512588320
    Не было Турана, - не было проблем!
    Ответить
    ologreds
    1694991787
    numo528331
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