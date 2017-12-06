Туран вылечил зубы и может сыграть за «Барселону» впервые в сезоне

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран готов впервые в текущем сезоне выйти на поле в официальном матче. Об этом сообщил ресурс Sport.es.

Согласно источнику, 30-летний игрок сборной Турции пропустил старт сезона из-за проблем с зубами.

Хавбек пополнил состав сине-гранатовых в июле 2015 года, перейдя из «Атлетико» за 34 миллиона евро. В составе клуба он дважды выиграл Кубок Испании, по одному разу – чемпионат и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось об интересе к Турану со стороны «Галатасарая», «Монако», клубов Серии А и чемпионата Китая. Каталонский клуб может включить его в сделку по покупке полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

Подопечные Эрнесто Вальверде оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов и лидируют в турнирной таблице Примеры. В воскресенье команда встретится с «Вильярреалом» в рамках 15-го тура чемпионата.