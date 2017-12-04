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    Туран может перебраться из «Барселоны» в Серию А

    Агент Ахмет Булут, представляющий интересы полузащитника «Барселоны», рассказал, что турок имеет несколько предложений, в том числе из Италии. По его словам, будущее 30-летнего игрока определится в ближайшие две недели.

    Ранее неоднократно сообщалось, что хавбек покинет сине-гранатовых в зимнее трансферное окно, так как не входит в планы главного тренера команды Эрнесто Вальверде. По информации различных СМИ, в услугах Турана заинтересованы «Арсенал», «Монако» и китайские клубы.

    «Есть несколько команд, которые хотят Турана. У него есть предложения от клубов из Англии, Испании и Италии. Ситуация станет более очевидной в ближайшие две недели.

    Один из клубов хочет арендовать игрока, другие – приобрести на постоянной основе», – сказал Булут.

    В текущем сезоне Туран не провел за каталонцев ни одного матча.

    Источник: Football Italia

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    04.12.2017 14:43
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    Комментарии (2)
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    Danish Dynamite
    1512449495
    Каким местом он думал, когда, будучи лидером полузащиты чемпионского Атлетико, соглашался на переход в Барселону? Учитывая полугодовой запрет на выступления?
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    ologreds
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