Туран может перебраться из «Барселоны» в Серию А

Агент Ахмет Булут, представляющий интересы полузащитника «Барселоны», рассказал, что турок имеет несколько предложений, в том числе из Италии. По его словам, будущее 30-летнего игрока определится в ближайшие две недели.

Ранее неоднократно сообщалось, что хавбек покинет сине-гранатовых в зимнее трансферное окно, так как не входит в планы главного тренера команды Эрнесто Вальверде. По информации различных СМИ, в услугах Турана заинтересованы «Арсенал», «Монако» и китайские клубы.

«Есть несколько команд, которые хотят Турана. У него есть предложения от клубов из Англии, Испании и Италии. Ситуация станет более очевидной в ближайшие две недели.

Один из клубов хочет арендовать игрока, другие – приобрести на постоянной основе», – сказал Булут.

В текущем сезоне Туран не провел за каталонцев ни одного матча.